Стало известно, как сообщения о новых санкциях США повлияли на рубль

Москва, 29 марта. Сообщения о новых санкциях Вашингтона против России повлияли на рубль. Согласно данным Московской биржи, рубль подешевел по отношению к основным резервным мировым валютам после новостей об ограничительных мерах.

Падение курса началось около шести часов вечера в пятницу. На тот момент доллар стоил 65,09 рубля, а евро — 73,08 рубля. Спустя почти час курс американской валюты вырос на 48 копеек и достиг отметки в 65,67 рубля, а европейская валюта прибавила 53 копейки и равнялась 73,61 рубля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Соединенных Штатов подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в британском Солсбери. По данным издания, новый пакет санкций включит меры в отношении банковского сектора. Отмечается, что проект санкций уже прошел согласование в государственном департаменте и министерстве юстиции США, а сейчас ожидает одобрения от Белого дома.