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ФАН-ТВ

Обвиняемая в убийстве детей: «Найдите моего мужа и продолжите следствие». ФАН-ТВ

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Елена Каримова, подозреваемая в убийстве собственных детей, сегодня выступила с последним словом перед Нижегородским судом. По версии следствия, 27-летняя Елена Каримова задушила 2-летнего Сулеймана и 4-летнюю Хадижу. Затем она сожгла их тела на заброшенном овощехранилище.

На заседании 29 марта Каримова зачитала свое последнее слово, записанное в школьной тетради. В процессе женщина не выдержала и расплакалась, ее руки тряслись. Обвиняемая не признает себя виновной, хотя и созналась в краже золотых вещей. 

Каримова рассказала, что ее с детьми якобы взяли в заложники люди, которые хотели отомстить ее супругу. В момент убийства она находилась в машине с удерживающими ее преступниками. Пока она вела автомобиль, они начали душить их. Воспрепятствовать этому Каримова не смогла, так как преступники угрожали и ее матери. Каримова попросила судью продолжить следствие и найти ее мужа.

Прокуратура просит приговорить обвиняемую к 21 году лишения свободы. Вердикт по резонансному делу суд вынесет 3 апреля.

Автор: Сергей Петров
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