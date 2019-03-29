В ГД предложили повторно рассмотреть закон о хостелах

Москва, 29 марта. Комитет Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ внес на рассмотрение парламента проект постановления о повторном рассмотрении закона, который запрещает размещение хостелов в жилых домах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают поддержать законопроект о запрете хостелов в жилых домах в ранее принятой редакции, которая предполагает, что срок вступления в силу закона наступает через 10 дней с момента его подписания главой государства.

«Рекомендовать Государственной думе принять федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса РФ» в ранее принятой ГД редакции», — говорится в проекте постановления.

Напомним, в начале марта Госдума приняла законопроект о запрете на размещение хостелов и гостиниц в жилых домах. Согласно тексту документу, хостелы и гостиницы могут размещаться в зданиях и помещениях, которые выведены из жилого фонда.

Позднее Совет Федерации отклонил данный законопроект. По мнению членов Совфеда, вступление в силу в конце марта может вызвать трудности у участников рынка. Кроме того, Совфед предложил Госдуме провести совместную доработку закона. По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сенаторы поддерживают концепцию закона, однако считают необходимым перенести его реализацию на 2020 год.