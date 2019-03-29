Сирия, 29 марта. «Ан-Нусра»*** приступила к обыскам в провинции Идлиб. Курды продолжают проводить принудительную мобилизацию на севере Ракки. Более 850 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в южной части Идлиба; провели ответные обстрелы позиций исламистов на севере провинции Хама.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): начала перестрелки с силами САР к северу от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: приступила к обыскам в Идлибе с целью выявления «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Курды: лишились еще одного из своих бойцов в результате взрыва автомобиля в городе Ракка; задержали нескольких мирных жителей в городе Тель-Абъяд вблизи сирийско-турецкой границы.

Провинция Алеппо

В первой половине дня поступали данные о взрыве СВУ недалеко от города Африн. Новостной портал Al Manar News заявляет о том, что в результате инцидента были убиты три боевика группировки «Фиркат Аль-Хамза», сотрудничающей с «Сирийской свободной армией» (ССА). Напомним, предполагаемыми организаторами взрыва считаются курдские радикалы, осуществляющие подпольные вылазки на территориях, подконтрольных протурецким вооруженным формированиям.

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) передает, что к северу от Алеппо вспыхнули стычки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Столкновения происходят недалеко от населенных пунктов Харбель и Умм-Хош.

Провинция Даръа

На Facebook-канале Минобороны России (mod.mil.rus), появились данные российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев о числе перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию за последние 24 часа. В соответствии с опубликованными сведениями, в САР с территорий иностранных государств возвратились 856 сирийцев. Как известно, 602 человека перешли через пункт пропуска «Насиб», расположенный на границе с Иорданией, тогда как еще 254 сирийских гражданина прибыли из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Напомним, ежедневно в САР возвращаются сотни беженцев, которые были вынуждены покинуть родные места после их оккупации силами вооруженной оппозиции. Напомним, юго-западные районы страны, в том числе территории провинций Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск, были полностью освобождены к концу июля прошлого года.

Провинция Идлиб

Поступают сведения о том, что ввиду участившихся вылазок «спящих ячеек» «Исламского государства»1 боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, возобновили обыски в регионе. По неподтвержденным данным, некоторые из местных жителей, выступающих против оккупации «Ан-Нусры», также оказывают поддержку подпольным группам террористов. Напомним, несколько часов назад сообщалось о том, что за последнюю неделю джихадисты ИГ1 организовали как минимум два нападения на радикалов «Тахрир Аш-Шам».

Тем временем информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что в северной части региона продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Стычки фиксируются неподалеку от населенных пунктов Хан Шейхун и Тахтая в южной части Идлиба.

Провинция Ракка

Появились уточненные данные о последствиях детонации автомобиля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в городе Ракка. Согласно информации новостного агентства Al Manar News, еще один из курдских бойцов, получивший ранения в результате произошедшего, скончался. Как сообщалось ранее, в организации взрыва подозреваются джихадисты «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля SDF.

Между тем на севере региона продолжается принудительная мобилизация населения радикалами SDF. По данным того же информагентства, курдами были задержаны несколько жителей города Тель-Абъяд, расположенного недалеко от границы с Турцией.

Провинция Хама

На линии разграничения сил правительственной армии и боевиков незаконных бандформирований в северной части Хамы не прекращаются вооруженные стычки. Новостной портал Halab Today TV передает, что в ответ на провокационные удары со стороны исламистов части Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены открыть огонь по зонам их дислокации на окраинах города Кафр-Зета. О нанесенном джихадистам уроне пока не сообщалось. Напомним, ранее боевики понесли потери в живой силе и технике во время перестрелок у населенного пункта Ас-Сахр.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)