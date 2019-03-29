В Конгресс США внесли законопроект о введении прямых президентских выборов

Вашингтон, 29 марта. Американский сенатор-демократ Джефф Меркли внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который отменяет существующую систему выборщиков и вводит прямые выборы президента путем всенародного голосования.

«Пришло время покончить с недемократичной коллегией выборщиков и проложить путь к полноценному голосованию на выборах всех граждан США, независимо от того, живут ли они в Портленде (штат Орегон) или Пуэрто-Рико», — пояснил автор инициативы.

По словам Меркли, существующая сегодня система «глубоко несправедлива», поэтому он предлагает внести поправки в конституцию и отменить практику избрания президента через коллегию выборщиков.

Отметим, что именно благодаря этой системе президент США Дональд Трамп сумел победить на выборах в конце 2016 года. Он уступал своему оппоненту по числу голосов американцев, набрав 45,99% против 48,07%, однако обошел Хиллари Клинтон благодаря выборщикам, набрав 304 голоса против 227.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится к переизбранию на второй срок. По первым предварительным опросам, он обходит большинство кандидатов от Демпартии в Огайо, Айове, Флориде и Северной Каролине. Победа в этих четырех штатах вместе с остальными республиканскими «бастионами» даст Трампу 260 голосов выборщиков. Ему необходимо набрать еще 10 голосов для своего переизбрания. Удержание любого из штатов Среднего Запада (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин), где Трамп выиграл в 2016 году, позволит ему еще в течение четырех лет занимать пост президента.