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Lexus анонсировала премьеру нового минивэна загадочным тизером

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Lexus анонсировала премьеру нового минивэна загадочным тизером

Москва, 29 марта. Компания Lexus опубликовала загадочный тизер новинки, пояснив, что это будет автомобиль «нового уровня». Китайские СМИ уверены, что это будет первый в истории марки Lexus минивэн.

Китайский офис Lexus уточнил, что новинку представят на автосалоне в Шанхае, который состоится в апреле. Как сообщает Autohome, эксперты уверены, что речь идет о минивэне.

На единственном изображении видно, что новинка будет выполнена в традиционном для нынешних Lexus дизайне: с веретенообразной решеткой радиатора и узкими фарами.

Как сообщает Авто.ру, годом ранее Lexus зарегистрировал в Китае названия LM350 для машины с бензиновым двигателем и LM300h для гибрида. Предположительно, на фотографии показана последняя версия, так как только у гибридных автомобилей Lexus используется логотип с синим контуром.

На то, что модельный ряд Lexus пополнит именно минивэн, указывает также прошлогоднее заявление президента филиппинского офиса Lexus, в котором он анонсировал премьеру нового минивэна в 2019 году.

Lexus анонсировала премьеру нового минивэна загадочным тизером

Ранее «Газета.ру» рассказывала о компактном кроссовере Lexus UX, который был впервые показан на Женевском автосалоне. Это самый маленький кроссовер, который когда либо выпускала марка и одновременно самый дешевый из всего модельного ряда компании. Для российского рынка предназначены две версии автомобиля: переднеприводный UX 200 с 150-сильным двухлитровым бензиновым двигателем и гиридный полноприводный UX 200h с таким же двигателем, но дополнительно оснащенный электродвигателем. 

Во втором случае суммарная мощность агрегатов равняется 178 л.с. В обоих модификациях кроссовера в связке с двигателем будет работать вариатор.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Autohome
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