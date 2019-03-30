Сирия, 29 марта. Член курдской милиции «Асайиш» застрелил человека во время молитвы в мечети в Хасаке. Протесты населения прошли на оккупированных курдами территориях на севере Дейр-эз-Зора. САА нанесла урон исламистам в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с исламистами к юго-западу от Алеппо; нанесли урон боевикам в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала контрабандиста на северо-востоке провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов и нападении на КПП курдов в городе Ракка; обвиняется в убийстве двух бойцов SDF**** в Дейр-эз-Зоре; противостояло курдам на юго-востоке Дейр-эз-Зора; активизировало вылазки в Идлибе.

Курды: заявили о задержании пяти боевиков ИГИЛ1 в восточной части Дейр-эз-Зора; подозреваются в установке СВУ в кантоне Африн в провинции Алеппо; столкнулись с протестами населения в северной части Дейр-эз-Зора; арестовали нескольких мирных жителей в городе Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: провели патрулирование территорий в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

В западной части Алеппо вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и радикалами незаконных бандгрупп. По информации военного источника в сети Twitter (notallstarshine), перестрелки произошли в районе населенного пункта Джазрая, однако никаких данных о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

Стало известно о появлении надписей в поддержку «Исламского государства» на стенах ограждений в городе Джараблус. Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), в оккупации которых находится населенный пункт, не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

После полудня прогремел взрыв на северо-западе провинции. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что детонация СВУ произошла у КПП бригады «Аль-Хамза» в населенном пункте Джувайк на северо-востоке от административного центра кантона Африн. Жертвами инцидента стали четыре джихадиста, трое из которых погибли. В установке СВУ подозреваются радикалы курдских вооруженных формирований, действующие в рамках операции «Гнев оливок». Позднее курды заявили о своей причастности к нескольким другим подпольным вылазкам в районе Ашрафии и Азаза, в результате которых был ранен глава «полиции» ССА и убит один из исламистов.

В то же время продолжила нарастать напряженность в отношениях между ССА и SDF на северо-востоке региона. Военный источник в сети Twitter (op_shield) передавал, что у города Гандура был задержан контрабандист, пытавшийся вывезти большое количество вооружения на подконтрольные «демократическим силам» территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

На контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях Дейр-эз-Зора продолжилась подпольная деятельность «спящих ячеек» «Исламского государства». По сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaCudi), в первой половине дня курды заявили об успешном завершении операции по поиску скрывающихся боевиков, в результате которой были задержаны пятеро из них. Тем не менее позднее стало известно о том, что неизвестные, предположительно из числа джихадистов террористической группировки, атаковали позиции курдов в районе поля Аль-Джафра, что привело к гибели двух курдских бойцов. Во второй половине дня также возобновились стычки в районе Багуза-Фаукани, о взятии которого курды заявляли ранее.

Между тем в Северном Дейр-эз-Зоре продолжились аресты гражданских лиц членами SDF. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что задержания с целью насильственной вербовки в ряды «демократической армии» состоялись в городе Ас-Сувар.

Недовольство сирийцев, вынужденных проживать на оккупированных курдами территориях провинции, продолжило нарастать. Население города Аль-Касра, расположенного северо-западнее административного центра региона, организовало протестные акции, осудив рост цен на продукты питания и отсутствие дизельного топлива.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжилось патрулирование территорий турецкими военными. Согласно данным медиапортала Halab Today TV, солдаты армии Турции совершили обход в демилитаризованной зоне в районе населенных пунктов Аль-Эйс и Сармин.

Во второй половине дня стало известно об активизации вылазок боевиков «Исламского государства» в районах, контролируемых джихадистами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Сообщалось о налетах террористов в Идлибе и его окрестностях.

Провинция Ракка

В городе Ракка в минувшие сутки произошли два взрыва. По информации агентства новостей Baladi-News, в первой половине дня было активировано взрывное устройство, заложенное вблизи военного штаба «Демократических сил Сирии» (SDF). Детонация СВУ привела к ранению ребенка. Позднее произошел взрыв в автомобиле SDF, в результате чего были убиты два курдских радикала. Предполагаемыми организаторами взрывов являются боевики «Исламского государства», действующие в составе подпольных ячеек на занимаемых курдами территориях. Тем не менее члены террористической группировки пока не заявляли о своей причастности к организации терактов. В то же время поступали сведения о вылазке неизвестных у контрольно-пропускного пункта SDF в окрестных районах административного центра провинции.

Провинция Хама

На севере провинции Хама в течение всего дня разворачивались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно сведениям интернет-портала Halab Today TV, противоборствующие стороны обменивались ударами недалеко от населенных пунктов Ас-Сахр и Кафр-Зета. Отмечалось, что военнослужащим правительственных сил удалось нанести исламистам урон как в живой силе, так и в военной технике. Кроме того, была пресечена попытка боевиков организовать вылазку на контролируемых САА территориях, о чем сообщал новостной портал SANA News.

Провинция Хасака

В провинции Хасака вновь произошло убийство одного из местных жителей курдским радикалом. По сведениям информагентства Al Sharq Times, пожилой мужчина 66-ти лет был застрелен сотрудником милиции «Асайиш». Стычка произошла в мечети во время пятничной молитвы. Местные активисты пролагают, что это может привести к новым акциям протеста со стороны мирного населения.

Продолжила ухудшаться гуманитарная ситуация в лагере «Аль-Хол». Twitter-канал (EuphratesPost) заявлял о том, что каждый день в пункте временного размещения регистрируются 5-6 случаев заболевания туберкулезом. Несмотря на то, что курды не способны самостоятельно обеспечить доступ всем нуждающимся к медицинским учреждениям, они продолжают препятствовать прохождению гуманитарных конвоев, ссылаясь на ограничения, связанные с безопасностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)