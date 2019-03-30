Сирия, 30 марта. Войска САР сорвали атаку террористов в долине Аль-Габ к северо-западу от Хамы. В Ракке найдены тела сотен мирных жителей, убитых боевиками ИГИЛ1 и бомбардировками ВВС США. Западная коалиция возобновила налеты на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сорвали атаку террористов в долине Аль-Габ к северо-западу от Хамы.

Международная коалиция: возобновила авианалеты в районе поселений Багуз Фаукани и Багуз Тахтани на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): виновно в гибели еще нескольких сотен жителей Ракки, тела которых были найдены в братских могилах и под обломками зданий.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с другими группировками подверглась ответным ударам САА к юго-востоку от Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный Twitter-ресурс DeirEzzor24 сообщил об очередных авиаударах ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в районе населенных пунктов Багуз Фаукани и Багуз Тахтани на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор у границы с Ираком. Несмотря на заявления США о полной победе над «Исламским государством» в САР, которую Вашингтон продолжает присваивать себе, во всех районах арабской республики, оккупированных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF)****, по-прежнему сохраняется высокая активность подпольных бандгрупп ИГИЛ. В том числе в зоне бывшего «Хаджинского кармана», который США и курды «освобождали» больше года.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) выпустила ракеты по военным объектам террористических бандформирований в окрестностях города Ат-Тамания в юго-восточной части провинции Идлиб в ответ на недавние обстрелы со стороны «Джебхат Фатх аш-Шам» и других исламистских группировок. Об этом сообщает Baladi News. Сведений о причиненном джихадистам уроне оппозиционный новостной центр не приводит. С усилением в регионе «Ан-Нусры» в начале текущего года ситуация на северо-западе САР вновь заметно обострилась из-за учащения атак и обстрелов боевиков на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

С начала года в Ракке были обнаружены тела 304 человек, убитых террористами ИГ1 или авиаударами американских ВВС, передает информагентство Fars News. Останки мирных жителей за это время были обнаружены в братских могилах в южной части города и под завалами зданий, разрушенных в ходе налетов авиации Соединенных Штатов. Отмечается, что большинство тел принадлежит детям и женщинам. Кроме того, многие из жертв были казнены. Напомним, Ракка на протяжении нескольких лет оставалась самопровозглашенной столицей «Исламского государства». После длительного штурма, сопровождавшегося почти ежедневными бомбардировками, в результате которых город был почти стерт с лица земли, административный центр заняли американцы и радикалы SDF.

Провинция Хама

По информации агентства SANA, террористы, базирующиеся внутри бывшей Идлибской зоны деэскалации, планируют новую провокацию с применением химического оружия и последующей инсценировкой причастности к этому правительственных сил САР. Сообщается, что в качестве подготовки на прошлой неделе боевиками уже использовались отравляющие вещества. Данные испытания проходили в населенном пункте Аль-Расиф на северо-западе Хамы, из-за чего пострадали больше 20 местных жителей. Гражданские лица были доставлены в больницу с ожогами кожи, многие из них все еще остаются в медучреждении под присмотром врачей.

Сирийские войска сорвали атаку боевиков-исламистов в долине Аль-Габ в районе моста Бейт Аль-Рас через реку Эль-Аси, передает портал Arabi Today. После получения разведданных о готовящемся нападении бандгрупп «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) подразделения САА сыграли на опережение, ударив по объектам террористов к северо-востоку от Хамы. Огнем армии САР были ликвидированы группы боевиков и значительная часть их вооружений и патронов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)