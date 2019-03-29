В МИД РФ оценили работу главы исполсовета ОЗХО

Москва, 29 марта. Председатель Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия должен работать ответственно и транспарентно, но этого не происходит, заявили в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве выразили удивление, что в Праге «несколько искаженно» представляют себе роль главы Исполнительного совета ОЗХО, функции которого в этом году выполняет представитель Чехии — Яна Рейнисова.

«Вызывают дополнительные вопросы утверждения, что действия г-жи Я.Рейнисовой основывались на инструкциях МИД Чехии. Это прямое подтверждение того, что действия Я.Рейнисовой даже при всем ее личном желании никак не могли быть «абсолютно беспристрастными», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такая ситуация вызывает озабоченность. В МИД России отметили, что тут речь идет о дипломатическом ведомстве страны, которая является членом НАТО и Европейского союза, где в основе всего «лежат жесткая дисциплина и так называемая «евроатлантическая солидарность» под строжайшим контролем из Вашингтона».

«Видимо, именно в этом и следует искать первопричину нынешней запредельной политизации работы Технического секретариата ОЗХО», — резюмировали дипломаты российского МИД.

На днях МИД РФ заявил, что постпред Чехиии при ОЗХО Яна Рейнисова не имела права посещать американские химобъекты в Колорадо от лица всех восточноевропейских государств. Дипломатическое ведомство отметило, что недопуск России туда говорит о том, что Вашингтон не хочет, чтобы российские специалисты проверяли выполнение США обязательств по уничтожению химического оружия.