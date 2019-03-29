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Экс-ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

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Экс-ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Рим, 29 марта. Бывшая ведущая украинской передачи «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства. Об этом она заявила, выступая в программе «А поговорить?» на YouTube.

Бадоева отметила, что приняла это решение после того, как перебралась вместе с мужем в Италию, где она живет с 2015 года.

«Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — пояснила она.

Отметим, что Бадоева участвовала в создании телепроектов «Танцую для тебя», «Суперзвезда», «Шарманка» и «Лялечка». Но наибольшую известность она получила как автор и ведущая программы «Орел и решка».

Популярная программа о путешествиях «Орел и решка: перезагрузка» закрылась после двух лет в эфире. Об этом в конце прошлого года объявили ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев. Суть шоу «Орел и решка» заключается в том, что его ведущие отправляются в разные страны и путем подбрасывания монетки определяют, кто будет жить в выбранном городе с неограниченным кредитом, а кто получит всего 100 долларов на жизнь и развлечения.

Автор: Антон Соколов
Источник: YouTube-канал «А поговорить?»
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