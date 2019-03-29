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Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

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Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

Москва, 29 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и члены кабинета министров подали информацию о доходах за прошлый год, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении уточняется, что Медведев и члены правительства РФ «подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года №558».

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год. Данные, по его словам, будут опубликованы в установленные законом сроки.

На официальных сайтах президента и правительства России ежегодно публикуются декларации о доходах представителей российской власти. Как правило, в апреле.

Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

Согласно декларации за 2017 год, которая была опубликована в середине апреля прошлого года, российский премьер заработал почти 8,6 млн рублей. Согласно документу, ежемесячный доход Медведева составил 714 тыс. рублей.

В собственности главы правительства также, как и раньше, значилась квартира площадью 367,8 квадратных метра. Помимо этого, на условиях аренды сроком на 49 лет Дмитрий Медведев владеет земельным участком площадью 47 соток. 

В автомобильный парк собственности премьер-министра России входят: ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска.

Автор: Сергей Петров
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