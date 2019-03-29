СМИ сообщили о полете американского беспилотника вдоль линии разграничения в Донбассе

Киев, 29 марта. Американский стратегический беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk совершил в пятницу утром полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщил Украинский военный портал.

По данным СМИ, американский беспилотник вылетел с итальянской авиабазы «Сигонелла» и, пролетев Грецию, Болгарию, Румынию, вошел в воздушное пространство Украины.

«В 11.00 (по местному времени) RQ-4B-30 Global Hawk несколько раз пролетел вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях», — отметил Украинский военный портал.

По данным издания, в 15.00 по местному времени беспилотный летательный аппарат завершил полет над Донбассом и направился на юг, пролетев вдоль крымского побережья.

Напомним, украинские власти разрешали RQ-4 совершать полеты вдоль линии разграничения в 2016, 2017 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что два иностранных военных самолета радиоэлектронной разведки были замечены у российской границы. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion достиг российской границы в акватории Черного моря около десяти часов утра. Второй самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream GIV SP совершил полет вдоль российской границы в акватории Балтийского моря около 13.00. Отмечается, что шведский лайнер приблизился к побережью Калининградской области.