Более миллиона жителей Алжира требуют отставки президента

Алжир, 29 марта. Более миллиона протестующих вышли на улицы Алжира с требованием отставки президента страны Абдельазиза Бутефлика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Алжира.

По данным полиции, на улицы столицы Алжира вышли более миллиона митингующих. Сегодняшняя демонстрация стала шестой по счету акцией протеста против действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлика. При этом ранее 82-летний Бутефлик заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны, однако эти обещания не повлияли на протестные настроения в обществе.

По данным информационного агентства Reuters, в ходе сегодняшней акции протеста алжирская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Абдельазиз Бутефлика возглавляет Алжир на протяжении 20 лет. В 2013 году Бутефлика перенес инсульт, после которого почти не появляться на публике. С конца февраля 2019 года противники президента Алжира регулярно устраивают массовые акции протеста, требуя отставки Бутефлика.

Бутефлика пообещал не баллотироваться на пятый президентский срок. При этом действующий президент объявил о переносе даты президентских выборов, которые были запланированы на 18 апреля. Митингующие полагают, что Бутефлика пытается сохранить должность после истечения мандата.