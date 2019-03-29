Российские и американские ученые нашли способ подавить ответственные за рак гены

Москва, 29 марта. Международная группа ученых, в которую входят российские и американские специалисты, заявила, что нашла способ подавить гены, способствующие жизнедеятельности раковых клеток. По словам экспертов, подавить онкогены можно, изменив пространственную организацию генома (3D-геном), сообщает пресс-служба МГУ.

«Вызываются заметные изменения в 3D-геноме, приводящие к подавлению работы ряда генов, в первую очередь онкогенов, обеспечивающих жизнеспособность раковых клеток», — заявил один из авторов исследования.

Предполагается, что открытие ученых ляжет в основу новых лекарств против онкологических заболеваний. Отметим, что группу ученых, открывших новый способ борьбы с раком, вошли специалисты из МГУ, Института биоорганической химии РАН, Онкологического центра Розуэлла Парка (США) и Онкологического центра Фокс Чейз (США).

Ранее сообщалось, что сотрудники петербургского НМИЦ онкологии модифицировали методику операций, проводимых у пациентов с раком легких. Как рассказал заведующий отделением центра Евгений Левченко, на днях для врачей провели первый мастер-класс, позволяющий перенять методику сохранения у больных раком легких одну долю органа, не удаляя его полностью.