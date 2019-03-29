Эксперт оценил предложение доплачивать россиянам за стресс на работе

Москва, 29 марта. Специалисты министерства труда и социальной защиты России намерены разработать методики, позволяющие определять влияние вредных факторов на здоровье человека, которые впоследствии должны учитываться при расчете заработной платы сотрудника. Эксперт объяснила, как работодателей можно заинтересовать во внедрении такой системы.

Российское министерство труда и социальной защиты предложило доплачивать россиянам за повышенные нагрузки на работе. Ведомство планирует разработать методику, которая поможет в дальнейшем дать оценку условий труда. Например, к неблагоприятным факторам могут отнести высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, неудобный график.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова отметила, что в европейских странах уже занимаются оценкой стресса на рабочем месте. По ее словам, эксперты рассматривают влияние нагрузок на заболеваемость.

Если медики приходят к выводу, что проблемы со здоровьем у человека вызваны высоким уровнем стресса на работе, то расходы на лечение возлагаются на работодателя, отметила эксперт.