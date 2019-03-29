Киевские правозащитники вступились за украинских детей

Украинские правозащитники презентовали журналистам в Киеве так называемый «альтернативный» отчет о соблюдении «Конвенции ООН о правах ребенка» на Украине. Как убедился корреспондент Федерального агентства новостей, выводы правозащитников были крайне нелицеприятными для действующей власти.

Как сообщила Светлана Клочко, исполнительный директор «Украинской сети за права ребенка», сегодня на Украине дети — «все еще объект охраны, а не субъект права».

«Если говорить честно, то, по нашим впечатлениям, единой государственной политики в части защиты прав ребенка в нашей стране вообще не ведется», — констатировала она.

Эксперты-правозащитники, вступившиеся за юных сограждан, сообщили: на фоне тяжелых социальных, политических и экономических проблем Украины вопрос гармоничного и комплексного развития детей фактически отодвинут властями на периферию. Многие госпрограммы — например, связанные с развитием детей-инвалидов, обучением детей из «проблемных» семей, — финансируются по «остаточному» принципу. Или вовсе оказались свернуты из-за отсутствия средств.

«По нашим данным, сегодня страна оставила фактически без внимания свой основной ресурс, свою надежду на будущее — детей, — заявила Марианна Онуфрик, глава ОО «Социальная синергия». — А ведь сейчас на Украине проживают более 7,5 млн детей в возрасте до 17 лет. Это практически 20% от общей численности населения страны. Из них 42% — это дети в возрасте до 7 лет, 43% — от 7 до 14 лет и 15% — 15-17 лет».

Правозащитники напомнили: Украина включила «Конвенцию по правам ребенка» в свое законодательство в сентябре 1991 года. А осенью 2018 года кабмин Украины передал национальный доклад о реализации Украиной положений Конвенции в соответствующий Комитет ООН. Однако, по словам правозащитников, доклад кабмина «пропитан фальшью» и набит данными, «взятыми с потолка».

Как сообщила Оксана Москаленко, лидер коалиции «Права ребенка на Украине», за 27 лет независимости Украина так и не смогла создать реальных механизмов для эффективной защиты прав ребенка.

«Нарушения прав ребенка наблюдаются сегодня во всех сферах — охраны здоровья, образования и социальной защиты Украины. Сегодня система больше работает на устранение последствий, а не причин нарушения прав детей, — заявила Москаленко. — По данным детского омбудсмена Украины, в стране сегодня проживает 153 тысячи детей с инвалидностью, из них 104 тысячи — лишены родительской заботы. И это в XXI веке, когда в развитых странах трудно найти хотя бы одного ребенка-инвалида, у которого бы не было любящей приемной семьи!»

Также, по ее словам, сегодня 27% украинских детей регулярно страдают от жестокости и насилия, 65% — подвергались насилию хотя бы раз, а 30% детей — живут за чертой бедности.

«Сейчас государственная система Украины занята субсидированием социально незащищенных слоев населения, — заявил Алексей Лазаренко, вице-президент фонда «Защита прав детей». — Но эта работа не решает проблем бедности, насилия над детьми, их инвалидности, образования детей и многих других. По опыту нашей работы, сейчас особенно остро на Украине стоят проблемы сексуального насилия над детьми, детской наркомании и преступности. Как ни парадоксально, но даже проблема детского бродяжничества в нашей стране в XXI веке все еще актуальна — так, во втором полугодии 2018 года в стране было выявлено 5,5 тысячи бездомных детей!»

Кроме того, по словам Лазаренко, украинские социальные службы не могут охватить своим вниманием все проблемные семьи, в которых дети подвергаются насилию.

«Сегодня работников в службе по делам детей остро не хватает, а их число не соответствует той нагрузке, которая должна быть, — рассказывает Лазаренко. — К тому же у нас сильно размыты полномочия различных служб. На практике получается, что проблемными детьми занимаются разные подразделения, вплоть до органов местного самоуправления. А служба по правам детей у нас работает постфактум, не для профилактики нарушений прав ребенка. Они едва успевают реагировать на те нарушения, которые уже есть».

Еще одна проблема, по мнению правозащитников, — после реформы прокуратуры и отмены общего надзора на Украине больше нет отделов по защите прав детей при прокуратуре. Поэтому все проблемы, касающиеся соблюдения прав ребенка в детских домах и интернатах, тоже легли на плечи специалистов службы по правам детей.

Также общественники отметили: в стране до сих пор не создан механизм защиты прав и свобод детей, пострадавших из-за вооруженного конфликта на Донбассе. Не разработан порядок предоставления им социальных и реабилитационных услуг.

«При выезде семей с детьми с «неконтролируемых территорий» Донецкой и Луганской областей, вывозе детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из интернатов на «материковую» Украину, соответствующий статус получили только 10,6 тысячи детей. Притом что на начало 2019 года насчитывалось более 228 тысяч детей, являющихся «вынужденно перемещенными лицами», — говорит Ксения Карагяур, эксперт коалиции «Права ребенка на Украине». — При этом в Минсоцполитики Украины сообщается, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому и регистрировать «детей войны» родители не спешат».

В целом специалисты констатировали: ни Стратегия устойчивого развития «Украина-2020», ни перспективная программа работы кабмина Украины не содержат задач по вопросам соблюдения и защиты прав ребенка в стране.