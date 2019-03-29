Назарбаев примет участие в юбилейном саммите ЕАЭС

Нур-Султан, 29 марта. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который состоится 29 мая Нур-Султане. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава республики напомнил, что 25 лет назад первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев изложил свое видение евразийской интеграции, которая позднее была воплощена в жизнь.

«29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Елбасы (лидер нации – Прим. ФАН) Нурсултан Назарбаев примет участие в нем в качестве почетного гостя», — написал Токаев в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 19 марта Назарбаев выступил с обращением к нации, в котором объявил о прекращении своих полномочий в качестве президента Казахстана, а их исполнение на оставшийся срок передал главе парламента Касым-Жомарту Токаеву. 20 марта Токаев вступил в должность президента Казахстана.