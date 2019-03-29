Эксперт назвал главный козырь России в противостоянии с США

Москва, 29 марта. Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию «убраться» из Венесуэлы, указал на экономические проблемы Москвы. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, у России есть козыри в противостоянии с США — это стратегическое ядерное оружие. Однако применить этот козырь можно будет лишь раз.

«Козырей у нас на данном этапе, кроме стратегических ядерных сил, чтобы выложить и показать, нет. Но ядерное оружие, к сожалению, обладает одним свойством: его можно применить только один раз. И не подведешь итогов», — подчеркнул Ходаренок.

Эксперт призвал российские власти не обижаться на слова Трампа, а делать выводы и оперативно наращивать темпы роста экономики, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, главная причина столь резкого выступления заключается в том, что США, как пятьдесят лет назад, считают американский континент своей вотчиной».

В январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.