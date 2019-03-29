Россия может убедить Эрдогана не превращать Святую Софию в мечеть

Убедив президента Турции Реджепа Эрдогана не превращать собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, Россия даст хорошую пощечину константинопольскому патриарху Варфоломею. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил православный эксперт, редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов.

О том, что статус собора Святой Софии (Айя-Софии) может быть изменен с музея на мечеть, турецкий лидер заявил 18 марта. Он предположил, что статус изменится уже после ближайших муниципальных выборов, намеченных в Турции на 31 марта.

Эрдоган привел в пример расположенную напротив Святой Софии Голубую мечеть, куда «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно» заходить. Кроме того, заявил он, турецкий народ всегда будет населять ту территорию, которую сейчас занимает Турция, и не позволит вернуть Стамбулу историческое название Константинополь.

Показательно, что вот уже неделю после столь громкого заявления молчит константинопольский патриарх Варфоломей, в последние годы усиленно позиционирующий себя главой всего мирового православия.

«Эрдоган таким образом пытается ответить на признание США Голанских высот территорией Израиля. Хотя Святая София — храм православный и не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Но Эрдоган своим заявлением буквально разоблачает Фанар, указывая, что Варфоломей — креатура «Вашингтонского обкома», — считает Анатолий Степанов.

Ситуация со Святой Софией, по мнению эксперта, сложная для нашего общества в том смысле, что в России с XIX века усилиями славянофилов сформировалась мечта вернуть этот храм православию.

«Однако дважды Бог не давал реализоваться этой мечте, когда, казалось бы, русские войска стояли буквально на пороге Константинополя. Напомню, это было во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов и во время Первой мировой войны. Я считаю, что в этом проявился Промысел Божий», — полагает собеседник ФАН.

России было показано, что мы должны, прежде всего, думать о сохранении православия в своей стране, поскольку сегодня Москва — это Третий Рим, а четвертому не бывать, пояснил эксперт.

«Константинополь уже полтысячи лет — мусульманский город и называется Стамбулом. Да, там остались священные для нас развалины, но именно Россия для мирового православия сегодня играет ту роль, которую тысячу лет назад играла Византия», — заявил Степанов.

По его мнению, перед Россией не должна стоять задача захвата Стамбула и превращения его в Константинополь.

«Грекам, конечно, очень хотелось бы, чтобы мы это сделали. У них даже существует некое пророчество, что Россия освободит Константинополь и, не в силах удержать его под давлением Запада, отдаст Греции. Но мы не должны тратить свою национальную энергию на эти фантомы. Наше дело сейчас — обустраивать свою державу, заботиться о процветании Третьего Рима», — считает православный эксперт.

При этом, уверен Степанов, Россия должна приложить все усилия, чтобы Святая София не стала мечетью, поскольку это станет вызовом всему христианскому миру и послужит нарастанию межконфессиональных конфликтов. Это дело не клириков Русской православной церкви, а прежде всего политического руководства России, считает Степанов. Именно политики должны попытаться удержать своего политического союзника, президента Турции Реджепа Эрдогана, от столь резкого и рискованного шага, добавил собеседник ФАН.

Константинопольский патриарх при этом оказался в сложном положении. С одной стороны, есть позиция турецкого государства, чьим подданным он является и в вооруженных силах которого он служил. С другой стороны, не секрет, что Варфоломей реализует волю США, внося раскол в мировое православие.

«Главе Фанара в этих условиях не позавидуешь: выбор у него сложный. И если в такой ситуации наша политическая власть прежде всего сумеет договориться с Эрдоганом о том, чтобы Святая София оставалась музеем, это будет хорошей пощечиной Варфоломею, который сам никак повлиять на ситуацию не может», — отметил Степанов.

Сейчас Варфоломей нервничает: недавно на встрече с греческими паломниками он сделал несколько резких заявлений в адрес турецкий властей, рассказал в интервью ФАН священник Русской православной церкви, настоятель столичного храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

Судя по всему, после того как Варфоломей поднял свою цитируемость в мировых СМИ в связи с «дарованием томоса» «Православной церкви Украины», он решил, что ему по зубам тягаться с Эрдоганом, предположил священник. Варфоломей возомнил о себе, что он теперь большая политическая фигура, за которой стоят США. Однако очевидно, что турецкие власти не намерены прислушиваться к нему, считает о. Всеволод.

«Глава Фанара не случайно отмалчивается на тему превращения Святой Софии в мечеть. По этой теме он, видимо, боится зайти слишком далеко, а вот по смежным темам высказывается достаточно жестко. Видимо, в Фанаре происходит некая внутренняя борьба: и хочется, и колется, и американская мама не велит», — иронично отметил клирик РПЦ.

Отец Всеволод на стал делать прогнозов, что станет со Святой Софией в Стамбуле.

«Надеюсь только, что даже в случае превращения ее в мечеть, она останется доступна для христиан, которые смогут приходить поклоняться своей святыне», — заявил священник.

По его словам, РПЦ сейчас должна вести спокойный диалог без излишних эмоций прежде всего с турецкими властями, от которых зависит судьба собора.

«Для меня лично статус Святой Софии не является главным. Главное, чтобы православные жители Турции, большинство которых, по моим данным, уже составляют русскоязычные люди, имели возможность молиться, посещать богослужения», — резюмировал собеседник ФАН.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя в 1453 году и падения Восточной Римской империи собор был переделан в мечеть. С 1934 года здание, по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, стало музеем, а в 1985 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.