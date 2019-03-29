Президент Эстонии отметила вступление страны в НАТО 30-километровым марш-броском

Таллин, 29 марта. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 15-летие вступления республики в НАТО 30-километровым «Скаутским марш-броском» вместе с эстонскими военнослужащими и союзниками по военно-политическому блоку.

Кальюлайд, написав на своей странице в Facebook, напомнила, что ровно 15 лет назад государственный департамент США депонировал ратифицированные грамоты Эстонии и еще шести стран о присоединении к альянсу.

«Сложно найти лучший способ отметить годовщину вступления в НАТО, чем принять участие в традиционном «Скаутском марш-броске» вместе с военнослужащими, солдатами союзников и представителями других силовых структур», — написала эстонский лидер в социальной сети.

По ее словам, 30 километров по Центральному полигону Сил обороны дались ей нелегко, особенно с учетом 15-килограммовой нагрузки.

«Время 4:19 для принимавшего участие в первый раз – достаточно хороший результат», — добавила она.

Напомним, Эстония официально стала членом НАТО 29 марта 2004 года.

Накануне стало известно, что эстонский президент приедет в Москву с рабочим визитом 18 апреля. Последний раз Кальюлайд посещала Россию в 2011 году.

По словам советника главы Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, одна из целей поездок — отметить работу дипломатов, отстаивающих интересы Таллина и эстонцев в Москве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Эстонии и России, заявил, что в планах у президента РФ Владимира Путина нет встречи с эстонской коллегой.