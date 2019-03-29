Подлодка «Великий Новгород» прибыла из Сирии в Крым

На главную базу Черноморского флота в Севастополе сегодня впервые прибыла подводная лодка «Великий Новгород». Судно с августа 2017 года выполняло боевые задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. В частности, наносило удары по позициям боевиков в Сирии, отстаивая тем самым государственность дружественной РФ страны. В Крыму экипаж встречали командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, сослуживцы и семьи.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Моисеевым и выяснил, в чем состоит уникальность применения вооружений подлодки у сирийских берегов. По его словам, боевой опыт, полученный в САР, позволит повысить профессионализм российских подводников в целом.

«Данный корабль для нас — это новый корабль. Закладывается основа применения данного судна и оружия, которым оно оснащено. Для нас это значимый опыт, он ляжет в основу применения всех кораблей данного проекта», — говорит военачальник.

По словам собеседника ФАН потенциальный враг, вздумай он напасть на подлодку, был бы уничтожен.

«Задачи решались штатные, свойственные для данного корабля. Это в том числе и готовность к применению оружия, которая обеспечивалась весь период нахождения корабля в дальней морской зоне, как по наземным объектам, так и корабельным группировкам вероятного противника. Это — одна из главных задач», — продолжает командующий Черноморским флотом.

Также экипаж судна ознакомился с работой средств слежения, установленных на «Великом Новгороде».