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В Салехарде почтили память героев войны, защищавших родину в «лютые годы внешней агрессии»

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В Салехарде почтили память героев войны, защищавших родину в «лютые годы внешней агрессии»

Салехард, 29 марта. Отделение Изборского клуба было учреждено 29 марта в Салехарде в рамках очередного выездного заседания этой организации. Главной темой заседания стала «Модернизация в условиях крайнего севера: Ямальский проект», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Делегация «изборцев» во главе с первым заместителем председателя Изборского клуба, публицистом, общественным деятелем Олегом Розановым провела встречу с вице-губернатором региона Ириной Соколовой. Она также пообщалась с представителями СМИ и возложила цветы к Вечному огню в Парке Победы, который горит в память о жителях региона, погибших в ходе Отечественной, Гражданской, Великой отечественной и Афганской войн. 

В Салехарде почтили память героев войны, защищавших родину в «лютые годы внешней агрессии»

Федеральное агентство новостей пообщалось с Розановым, который эмоционально воспринял церемонию возложения цветов.

«Сегодня на ямальской земле, так дорого заплатившей за мирную жизнь, мы возложили цветы к Вечному огню, горящему память о павших героях в Парке Победы. Это очень волнительный  и трогательный момент. Мы своими глазами  увидели то, что вся наша страна отстаивала свободу и независимость. В лютые годы внешних агрессий, которые продолжались на протяжении двухсот лет» — отметил он. 

В Салехарде почтили память героев войны, защищавших родину в «лютые годы внешней агрессии»

По словам собеседника ФАН, величественный монумент впечатлил его своим размахом, своей фундаментальностью.

«Наши сердца преисполнились гордостью за наших предков,  уверенностью в том, что никакой враг никогда нас не осилит. Наша сила всегда была в единстве», —  уверен Розанов. 

Напомним, что патриотический экспертный Изборский клуб был основан осенью 2012 года в городе Изборске Псковской области при поддержке губернатора. Эту организацию возглавил известный писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Свою задачу «изборцы» видят в формировании идеологии России, формировании смыслов и формулировке трактовок важнейших событий — как исторических, так и актуальных.   

В Изборский клуб входят многие известные эксперты и общественные деятели. В частности – Александр Дугин, Валерий Коровин, Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Николай Стариков, Наталья Нарочницкая, Дмитрий Егорченков и многие другие.

Автор: Наталья Макеева
Источник: Федеральное агентство новостей
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