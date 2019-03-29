УАЗ «Пикап» станет автомобилем Папы Римского в популярном телесериале

Москва, 29 марта. Российский автомобиль УАЗ «Пикап» стал папамобилем в телесериале Паоло Соррентино «Новый Папа» (The New Pope).

По словам представителей съемочной группы, режиссер Паоло Соррентино лично выбрал российский автомобиль УАЗ «Пикап» для съемок в телесериале.

«Мы не знаем, почему папамобилем стал русский автомобиль. Его лично выбрал Соррентино, а он не делится с нами причинами своих решений. Возможно, ему просто понравилась модель», — рассказал один из участников съемочной группы.

В 2018 году в странах Евросоюза стартовали продажи автомобиля УАЗ «Пикап». Продюсерам телесериала понравился облик российского автомобиля, после чего он был выбран в качестве папамобиля. Создатели сериала связались с представителями Ульяновского автомобильного завода с просьбой создать специальную версию автомобиля для съемок.

В создании папамобиля также приняли участие специалисты итальянского тюнинг-ателье. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,7 литра, который способен работать на бензине и сжиженном газе. Кроме того, в кузове автомобиля был установлен специальный стеклянный купол.

«Новый папа» является продолжением телесериала «Молодой папа», рассказывающем о кардинале Ленни Белардо, который стал самым молодым понтификом в истории. Премьера сериала «Новый папа» состоится в ноябре 2019 года. Главную роль в новом сериале сыграл Джон Малкович.