Лондон отклонил разрыв с Европой из-за ожиданий форс-мажора

Очередная и, теперь уже ясно, далеко не последняя часть «марлезонского балета», который был организован вокруг выхода Великобритании из состава Европейского Союза, была сыграна сегодня в Лондоне.

29 марта, в день, когда этот процесс должен был быть оформлен юридически, правительство Терезы Мэй добилось еще одного шанса провести свое соглашение по Brexit через парламент. Но и этот шанс оно упустило — правда, с менее катастрофическим для себя результатом, чем 15 января, когда Палата общин отвергла данный документ рекордным большинством голосов («против» высказались 432 депутата из 650), или 12 марта («против» — 391 голос).

На этот раз правительственный документ отвергли «всего лишь» 344 обладателя мандатов, но этого все равно хватило для поддержания ситуации неопределенности — как в дальнейших отношениях Соединенного Королевства с Евросоюзом, так и в политической судьбе хозяйки кабинета на Даунинг-стрит, 10.

Кстати, только вчера, 28 марта, британские парламентарии, которые все больше становятся похожими на британских ученых, провели рейтинговое голосование по восьми различным вариантам дальнейшего решения проблемы Brexit — и ни одно из них не набрало хотя бы простого большинства голосов. Ближе всего к балансу подобрался вариант таможенного союза с ЕС (минус всего восемь голосов, 264 против 272), а наибольшую поддержку получил вариант проведения повторного референдума (268 голосов «за», но и целых 295 «против»).

Чего же вообще хотят в парламенте Великобритании? И способен ли он прийти хоть к какому-то общему мнению, или королевству нужна смена правительства и досрочные выборы?

Если нельзя, но очень нужно

Буквально накануне считалось, что третье парламентское волеизъявление по Brexit вообще не состоится, поскольку спикер Палаты общин Джон Беркоу заявлял, что выставлять на решающее голосование один и тот же, «без существенных изменений», документ на одной и той же сессии больше двух раз нельзя. Но после голосования 28 марта выяснилось, что если нельзя, но очень хочется, то можно.

Правда, для этого Мэй и Ко пришлось формально «разрубить» собственно текст соглашения с ЕС и текст политической декларации по ней, которые ранее «шли в одном пакете». Впрочем, как показывают итоги нынешнего голосования, прошедшего, по сути, в выходной для депутатов парламента день пятницы, — без разницы, было такое изменение «существенным» или нет: в деле Brexit пока важнее процесс, чем результат.

При этом отдельный вопрос заключается в том, кому же сейчас настолько хочется (или настолько нужно) максимально «замусолить» проект развода Великобритании с Евросоюзом. Еще проще: кому выгодно так тянуть кота, то есть британского льва, за хвост?

Ответ на него, если исходить из всей предшествующей истории «развода с Европой», выглядит достаточно просто и понятно. Это Ее Величество Елизавета II и, в ее лице, — вся династия Виндзоров как таковая, а также «республика Лондон-Сити», то есть истинные хозяева Соединенного Королевства и Содружества (следовало бы уточнить: Британского Содружества, поскольку это как «Бонд. Джеймс Бонд!», — но ведь и корпорация ВР теперь делает вид, что она — просто Би-Пи, а не «Бритиш Петролеум», как было всегда).

Ожидание или прикрытие?

Но тут поднимается еще более интересный вопрос: а зачем это им может быть нужно?

Древняя финансовая мудрость гласит: «Если вы увидите, что швейцарский банкир прыгает в окно, то немедленно прыгайте следом — там, где вы упадете, наверняка будет очень много денег». Поэтому затянутость прыжка британского льва в окошко Brexit означала, означает и будет означать только одно: он явно видит нужное количество подстеленной внизу денежной «соломки», но терзается смутными сомнениями, что за время его «прыжка» эту самую «соломку» могут перетащить в другое место, в таком случае — с предсказуемо-печальным для его львиного достоинства результатом.



В результате имеем то, что имеем: очередной перенос даты Brexit — теперь до 12 апреля — и, соответственно, сохранение «умирающей» Терезы Мэй на посту премьер-министра. Даже предположить страшно, какого же форс-мажора: экономического, политического или военного, — так ждут в Лондоне, чтобы с его приходом (или, наоборот, с отсутствием такового) быстро закончить с этим изрядно поднадоевшим процессом?

Или, напротив — хотя в данном случае одно вовсе не исключает другого, — какую глобальную аферу он прикрывает собой сегодня?