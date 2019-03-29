Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Вашингтон, 29 марта. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности на следующей неделе закрыть границу с Мексикой, если Мехико к этому сроку не положит конец нелегальной миграции.

«Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе», — пишет он в Twitter.

Напомним, что Трамп еще в ходе предвыборной кампании пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальной миграции. Представители леволиберального лагеря в США резко критикуют Трампа за его инициативу. Конгресс США даже отказался согласовывать бюджет с расходами на строительство стены, что привело к шатдауну правительства.

Однако в конечном итоге Трамп смог добиться своего, выделив средства на стену за счет бюджета министерства обороны. Эксперты полагают, что американский президент, зная несговорчивость конгрессменов, специально увеличил военный бюджет, изначально заложив в него деньги на строительство стены.