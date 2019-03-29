Россия может упростить китайским туристам въезд в страну

Москва, 29 марта. Российские власти планируют снизить требования к числу человек для участия в безвизовых краткосрочных групповых турпоездках в РФ для китайцев, сообщил начальник управления по организации разрешительно-визовой работы МВД России Кирилл Адзинов.

«Мы планируем сейчас снизить требования к числу членов группы с пяти до трех человек», — сказал представитель МВД на заседании рабочей группы Парламентской конференции Балтийского моря по миграции и интеграции.

Адзинов отметил, что Россия и Китай сейчас активно развивают туристическую сферу. По его словам, угрожающие факторы такие, как массовое нарушение общественного порядка или уклонение от выезда, отсутствуют.

Напомним, заседание рабочей группы Парламентской конференции Балтийского моря по миграции и интеграции проходило на площадке калининградской областной думы. В мероприятии принимали участие депутаты региональных заксобраний, представители некоммерческих организаций и эксперты из разных стран мира.