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Россия и Эфиопия в апреле подпишут ряд соглашений о сотрудничестве

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Россия и Эфиопия в апреле подпишут ряд соглашений о сотрудничестве

Москва, 29 марта. Эфиопия готовится к подписанию ряда соглашений с Россией — документы будут касаться сотрудничества в торговой и туристической сферах, а также в ядерной энергетике. 

Подписание соглашений состоится в апреле в Аддис-Абебе, сообщил Мехретеаб Мулугета, представляющий в МИД Эфиопии департамент по сотрудничеству со странами Европы. Заявление было сделано после встречи эфиопского дипломата с заместителем министра иностранных дел России Андреем Кемарским. Кемарский, напомним, возглавляет департамент Африки в российском дипломатическом ведомстве.

«Это соглашения об использовании ядерной энергии в мирных целях, о торговле и о туризме», — приводит слова Мулугеты информационный ресурс Horn Globe.

Дипломат обратился к российским бизнесменам, призвав их инвестировать в Эфиопию. 

«Мы хотим наращивать сотрудничество, мы хотим видеть российские компании в Эфиопии, хотим, чтобы они помогали нам в инфраструктурных и промышленных проектах», — отметил Мулугета.

Напомним, в первой половине марта с визитом в Эфиопии побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Автор: Федор Веснин
Источник: Horn Globe
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