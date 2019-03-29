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Политика

Туск созвал экстренный саммит Евросовета по Brexit

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Туск созвал экстренный саммит Евросовета по Brexit

Москва, 29 марта. Председатель Европейского совета Дональд Туск созывает экстренный саммит Евросовета в связи с тем, что британский парламент отверг сделку о выходе Соединенного королевства из ЕС.

Экстренный саммит Европейского совета по Brexit пройдет 10 апреля, сообщил Туск.

«В связи с отказом палаты общин от соглашения о выходе (Британии из ЕС) я принял решение созвать Европейский совет 10 апреля», — написал Туск в микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что британские парламентарии в третий раз отвергли соглашение о выходе Лондона из Европейского союза — за соглашение проголосовали 286 депутатов, против — 344. Теперь Британия должна предложить либо альтернативный вариант сделки, либо покинуть Евросоюз 12 апреля.

В июне 2016 года чуть более половины жителей Британии проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, на прошлой неделе премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй попросила ЕС перенести его на 30 июня. В результате европейские лидеры определили два сценария развития событий. Так, Евросоюз готов был отсрочить Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если же парламент Соединенного королевства не поддержит документ, то отсрочка будет лишь до 12 апреля.

Автор: Данила Копп
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