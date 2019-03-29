«Нафтогаз» уверен, что Дания сорвет срок запуска «Северного потока — 2»

Киев, 29 марта. Украинская компания «Нафтогаз» полагает, что из-за отказа Дании согласовывать альтернативный маршрут «Северного потока — 2» срок запуска газопровода будет отложен. Такое мнение высказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка. Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет разрешён в ближайшее время», — отметил он.

Украинский топ-менеджер уверен, что российский газопровод не будет запущен с 1 января 2020 года.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что Дания не согласовала альтернативный маршрут «Северного потока — 2», участок которого проходит в исключительной экономической зоне королевства. Впрочем, само Национальное энергетическое агентство Дании эту информацию не подтвердило.

По словам министра энергетики Александра Новака, затягивание Данией согласования маршрута «Северного потока — 2» не повлияет на заявленные сроки реализации проекта. Представители СМИ в кулуарах Красноярского экономического форума поинтересовались у министра, отразится ли долгое принятие решения Копенгагеном на окончательные сроки прокладки трубопровода. Новак заявил, что решение Дании не повлияет на сроки «Северного потока — 2» и ответил: «Нет».

Предлагаемый альтернативный маршрут газопровода на 36 километров длиннее, чем первоначальный. Он не затрагивает территориальные воды Дании, однако проходит через ее экономическую зону. В то же время компания Nord Stream 2 все еще надеется, что Дания согласует первоначальный вариант маршрута.