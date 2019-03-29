ФАН выяснило, почему «Радио Свобода» удалило статью о «Конкорде» Пригожина

Журналисты Федерального агентства новостей нашли источник американского пропагандистского СМИ, написавшего о питании детей в московских детсадах и школах. Источник признался, что говорил совсем не то, что было опубликовано на сайте «Радио Свобода».

Недавно «Радио Свобода» впервые публично призналось, что выпустило полноценный фейк, и удалило его со своего сайта. Речь идет о материале про предприятие «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина под броским названием «Они действовали шантажом». Издание, финансируемое правительством США, сослалось на то, что не может подтвердить информацию, которая приводится в публикации. Но ФАН выяснило, что американские пропагандисты пошли на обман своих читателей осознанно.

После того как статья была удалена, с редакцией ФАН связался тот, кого «Радио Свобода» в своем фейковом материале назвало «информированным источником». Им оказался московский предприниматель Евгений Лащенко, который в определенное время был связан с вопросами питания в учреждениях Москвы.

Пообщавшись с Евгением Сергеевичем, корреспонденты ФАН выяснили, что он действительно разговаривал с представителем СМИ-иноагента. Вот только то, что было опубликовано на сайте «Радио Свобода», совершенно противоположно тому, что рассказывал его сотруднику предприниматель.

«Мне действительно позвонил журналист, который представился автором издания «Радио Свобода» и спросил меня про качество питания в московских школьных и детсадовских столовых. Только изначально в нашем разговоре речь шла о двухтысячных годах, когда все было весьма плачевно. Я об этом рассказал во всех подробностях. После он уточнил, как обстоят дела сейчас. На это я ответил, что система питания, которая сейчас организована в Москве, очень хорошая. И даже если случаются накладки, то они весьма незначительны. Зато меры контроля для России беспрецедентные. Чувствовалось, что ответ ему не особо понравился», — рассказал Лащенко.

По его словам, проамериканскому пропагандисту ответ совершенно не понравился. И начались наводящие вопросы. Однако нужного комментария он так и не получил.

«Он все пытался уточнить про «Конкорд», но что я ему мог тут сказать? Да ничего! Я об этом ничего не знаю. Поэтому на эти вопросы и не отвечал», — вспомнил бизнесмен.

Поэтому, когда он увидел в статье «Радио Свобода» свои высказывания, которые не просто были искажены, а изначально имели совсем иной смысл, то решил, что простым порицанием дело не закончится.

Но до суда дело не дошло. Сайт с американской пропагандой и антироссийскими статьями решил не рисковать и удалил материал.

«И представьте мое удивление, когда я увидел статью на их сайте, где некоторые мои фразы просто были выдернуты из контекста и вывернуты наизнанку. Это даже не передергивание фактов, это откровенная ложь. Поэтому я не удивлен, что они убрали статью. Думаю, испугались суда и требования предоставить на нем запись наших разговоров. Другой причины нет», — добавил собеседник ФАН.

Отметим, что эта история нашла отклик в Госдуме. Так, один из авторов закона о распространении ложной информации в Интернете депутат Госдумы Андрей Альшевских заметил, что за подобные деяния «Радио Свобода» должно в любом случае понести ответственность.

«Ситуацию надо изучать, смотреть и оперативно реагировать законодательно, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий. А то получается: опубликовали недостоверную информацию, а потом «извинились» — и вроде бы все в порядке?!» — уверен парламентарий.

Отреагировал на ситуацию и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он вызвал руководителей пражской редакции «Радио Свобода», которая является автором фейковой публикации, на словесную дуэль в прямом эфире, чтобы обсудить работу их и российских СМИ.