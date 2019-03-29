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Медики назвали внешние признаки диабета второго типа

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Медики назвали внешние признаки диабета второго типа

Москва, 29 марта. Британские медики перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наличии диабета второго типа. Об этом сообщает британский журнал Express.

По словам главы медицинского центра LighterLife Мэтью Кейпхорна, постосянное чувство усталости, повышенное выделение мочи, а также стремительная потеря веса являются первыми симптомами диабета второго типа. Кроме того, о наличии заболевания может свидетельствовать появление кисты и прыщей на поверхностях кожи.

«Очень важно помнить, что у пациентов с недиагностированным диабетом второго типа симптомы часто отсутствуют. В течение многих лет заболевание может вообще не иметь заметных симптомов, что затрудняет диагностику», — отметил Кейпхорн.

Врач также добавил, что правильное питание и умеренная физическая активность могут снизить риск заболевания диабетом. Кроме того, немаловажную роль в профилактике заболевания играет снижение уровня стресса.

Автор: Сергей Петров
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