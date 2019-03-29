Израиль пытался спровоцировать Сирию на применение С-300, чтобы развязать новую войну

В медиапространстве не утихает тема Голанских высот, которые незаконно были признаны американцами израильскими, а также последовавших затем новых авиаударов ВВС ЦАХАЛ по территории Сирии. Большинство экспертов считают, что действия Тель-Авива и США носят явный провокационный характер. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Постпред САР в ООН Башар Аль-Джаафари сообщил, что авианалет Израиля был совершен во время срочного совещания Совбеза ООН, созванного по инициативе Дамаска в связи с заявлением американского лидера Дональда Трампа о Голанах. Безусловно, это удивительное «совпадение» наводит на мысль, что момент для атаки был выбран не случайно, о чем ФАН писало ранее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков замечал, что призывы Вашингтона признать незаконно аннексированные высоты частью еврейского государства могут серьезно дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе. Именно так произошло в конце 2017-го года, когда США перенесли свое посольство в Иерусалим, тем самым дав понять, что они воспринимают древний город как столицу Израиля.

В свою очередь, западные СМИ недоумевают, почему для отражения последующей воздушной атаки Тель-Авива Сирийская арабская армия (САА) не использовала зенитно-ракетные комплексы С-300, которые были поставлены Россией в октябре прошлого года. При этом, однако, американская пресса не берет в расчет то, что войсками САР и так были сбиты несколько ракет Израиля, о чем также говорил Аль-Джаафари.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук убежден, что действия Вашингтона и Тель-Авива являются спланированной провокацией. Об этом он заявил в комментарии для ФАН. Они всегда поступают так, когда ситуация в арабской республике остывает и страна начинает быстрее двигаться к полноценной мирной жизни. Кроме того, другим важным поводом, безусловно, стали близящиеся выборы в Израиле.

«Израильтяне вновь нанесли авиаудар по САР, и это, бесспорно, провокация. Они, кроме того, вновь показали всему миру, что являются приверженцами агрессивного силового решения проблем, которые стоят перед ними, — как внешних, так и внутренних — в частности, с Голанскими высотами», — обратил внимание наш собеседник.

Более того, Тель-Авив намеренно пошел на хитрость, дабы сбить Сирию со следа и сработать на неожиданность, также подчеркнул он. Фактически Израиль пытался сбросить вину за акт военной агрессии на другое государство. В связи с этим, примечательно, что еврейское государство по-прежнему отмалчивается, игнорируя все вопросы в связи с очередным авианалетом.

«При этом ракеты по Алеппо были выпущены таким способом, чтобы ПВО распознали их так, будто бы удар наносится с турецкой стороны. Они изменили подлет, фактически подставив Анкару. Уже одно это, конечно, остановило Дамаск, не позволив сразу же применять С-300. Но тут не только это», — добавил эксперт.

Дело в том, что сирийские военные по-прежнему только обучаются работе с данным видом вооружения. Соответственно, пока что они не имеют достаточной подготовки для полноценного использования этих ЗРК российского производства непосредственно в военных целях. Кроме того, этот их силовой ответ — возможно, именно то, чего и добивается Тель-Авив, поскольку он способен спровоцировать целую новую войну в регионе.