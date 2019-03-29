Дмитрий Медведев ответил на вопросы «ВКонтакте» | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Переговоры Лаврова и Чавушоглу В Анталье завершилась встреча министров иностранных дел России и Турции. Сергей Лавров вместе с коллегой — Мевлютом Чавушоглу — обсудил совместные проекты стран и, конечно же, острые мировые вопросы. Уже долгое время Москва и Анкара обеспокоены ситуацией в Идлибе. Он остается одним из немногих сирийских регионов, где по-прежнему высока террористическая угроза. Вполне очевидно, что для Турции, граничащей как раз с Идлибом, это принципиальный вопрос. И работа над его решением предстоит еще солидная, в том числе в рамках «астанинского формата». «Астанинский формат на сегодня остается, по сути, единственный механизмом решения многочисленных вопросов сирийского урегулирования. Как бы и кто бы ни пытались этому формату помешать», — отметил Лавров. Лавров и Чавушоглу не прошли мимо громкого решения США о признании Голанских высот за Израилем. А ведь это — стратегически важная для сирийцев территория. «Я ощущаю, что это сознательная демонстрация вседозволенности. И вот такая демонстрация вседозволенности наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, по большому счету, весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене США. Это печально наблюдать», — признается министр иностранных дел России. Мир в кои-то веки не поддержал американскую позицию. ЕС, ЛАГ и, что самое главное, Совбез ООН коллективно назвали Голаны зоной, оккупированной Израилем. Москва и Анкара уже договорились ускорить создание сирийского конституционного комитета при содействии ООН, властей и оппозиции. Это запустит в стране долгожданный политический процесс.

Совбез России обеспокоен позицией Запада по Венесуэле Президент России Владимир Путин сегодня тоже занят вопросами международной безопасности. Но речь пошла о Венесуэле, а не Сирии. Участники встречи крайне обеспокоены позицией Запада, который, судя по всему, настроен решить очередной кризис силовым путем. «Вмешательство мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна. Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства», — убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Виноватой уже по привычке выставляют Москву. Вот и сегодня Бразилия призвала Россию отослать военных экспертов из Каракаса. Хотя наши специалисты находятся там на законных основаниях. Но такие просьбы, чуть ли не в форме ультиматума, уже никого не удивляют. Очевидно, что и бразильская риторика — лишь игра в пользу США. Собственно, это можно сказать и про Хуана Гуайдо, который присутствие россиян назвал не иначе как нарушением конституции. Видимо, об этом он не подумал, когда самолично провозгласил себя президентом страны. И уж вряд ли операция по свержению Николаса Мадуро, громко названная «Свободой», пройдет конституционными методами. Ее начало Гуайдо, кстати, назначил на 6 апреля. Вероятно, дилемма двоевластия, наконец, решится. В чью пользу — узнаем уже совсем скоро.