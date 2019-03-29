Список исключений для открытия эскроу-счетов в строительстве внесен в правительство

Москва, 29 марта. Список критериев, при которых застройщик не должен заводить эскроу-счета в банках, был внесен в правительство. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Окончательный список критериев по решению вице-премьера доработан Минстроем РФ и внесен в правительство сегодня, 29 марта 2019», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на новые правила работы. Если раньше они могли инвестировать средства дольщиков в строительство, то теперь им придется хранить эти деньги на специальных эскроу-счетах в банках, доступ к которым они смогут получить только после сдачи ключей. Предполагается, что эти меры позволят защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Президент РФ Владимир Путин ранее призвал банки и застройщиков наладить слаженную работу с учетом введения специальных эскроу-счетов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил повышения цен на недвижимость из-за эскроу-счетов, поскольку теперь застройщики вынуждены использовать заемные средства под процент при строительстве.