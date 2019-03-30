Сирия итоги недели 24 – 31 марта: США отдали Голанские высоты Израилю, лагерь «Эр-Рукбан» заблокирован Штатами

Проблема Голанских высот Несмотря на предостережения ведущих мировых лидеров, Соединенные Штаты все же решились на очередной виток деэскалации на Ближнем Востоке. 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами. Соответствующий указ был подписан на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. После церемонии подписания глава Белого дома заявил, что данный документ является якобы «историческим шагом», который преследует цель «поддержать безопасность Израиля». Решение Вашингтона было резко раскритиковано со стороны Москвы, а также ряда лидеров Евросоюза, которые подчеркнули, что статус Голан должен оставаться неизменным. Официальные власти сирийской республики также выразили свое несогласие с позицией Трампа. Иран, Турция и Ливан также отказались вслед за США признавать территорию часть Израиля. Наконец, Организация Объединенных Наций также выступила с критикой деятельности США, подчеркнув, что статус высот меняться не будет. Тем не менее, Вашингтон не собирается останавливаться, и даже потребовал , чтобы Россия «оказала давление» на Дамаск, призвав его вывести войска с территории Голанских высот.

Удар Израиля по Алеппо Воодушевленный поддержкой Штатов, Израиль решил продолжить атаки на территорию Сирии. В ночь на 28 марта несколько взрывов прогремело около аэропорта города Алеппо в Сирии. Как сообщил Федеральному агентству новостей военный источник, системы ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля на промышленную зону в районе Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо. Несколько ракет попали на территорию САР. Атаки были нацелены на гражданский аэропорт, районы Джибрин и Шейх-Наджар. По данным источника, никто не пострадал, ущерб ограничен материальными разрушениями. Пресс-служба израильской армии заявила, что не будет комментировать информацию об авиаударе.

Неубедительная «победа» США над ИГИЛ Между тем, объявленная Соединенными Штатами так называемая «победа» над террористами «Исламского государства» все больше напоминает фарс. Как сообщают представители международной коалиции во главе с США, операция по освобождению последнего оплота террористической группировки «Исламское государство» в сирийском Багузе продолжается , несмотря на заявления курдов о полном освобождении территории. В свою очередь, курдские отряды SDF заявили , что инициирован «новый этап» борьбы с «Исламским государством», в рамках которого будут проведены точечные операции против спящих ячеек террористов совместно с международной коалицией во главе с США. При этом курды на фоне хвастливых заявлений о «победе» над ИГИЛ начали требовать от официального правительства Сирии признать их органы самоуправления на северо-востоке страны. Ясности в вопрос о судьбе ИГИЛ в Сирии не могут внести и официальные лица США, заявляя то о полном разгроме террористов, то о продолжении борьбы с ними. Так, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что территория Сирии полностью освобождена от запрещенной в РФ террористической группировки. А генерал-полковник ВС США Пол Лакамера, напротив, заявил, что, хотя ИГ в Сирии «полностью разбито», многие боевики все еще скрываются в лагерях для беженцев в отдаленных районах САР. Все это наводит на мысль о том, что заявления Вашингтона о стопроцентном освобождении САР от боевиков ИГ нельзя назвать убедительными. По данным МИД РФ, на территории Сирии, а также на территории сопредельных государств все еще действуют несколько тысяч террористов, скрывшихся от возмездия. Замглавы МИД России Олег Сыромолотов отметил, что российская сторона только поприветствует освобождение от ИГИЛ Заевфратья. Но в данном случае речь идет об одном населенном пункте, тогда как террористы обосновались в Юго-Восточной Азии, Афганистане, Египте, Ливии и в целом в Северной и Центральной Африке. В ячейки ИГИЛ вливаются прошедшие боевую подготовку иностранные террористы-боевики, которые имеют связи с международными террористическими организациями.

Ситуация в лагере «Эр-Рукбан» Ситуация в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан» продолжает ухудшаться. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в лагере зафиксирована массовая гибель людей: число могил на стихийных кладбищах стремительно растет. Мизинцев отметил, что «Эр-Рукбан» продолжает существовать, несмотря на принятые меры. По его словам, население лагеря находится в катастрофических условиях , и они ухудшаются с каждым днем. Сведения о гибели маленьких детей поступают ежедневно. Малыши умирают из-за антисанитарии, инфекционных заболеваний и отсутствия в лагере врачей и медпомощи. Россия и Сирия требуют немедленно закрыть лагерь беженцев «Эр-Рукбан», находящийся на оккупированной США территории Ат-Танфа, из-за ужасающей гуманитарной ситуации, сложившейся там. Правительство Сирии готово в кратчайшие сроки разместить всех эвакуируемых оттуда людей на освобожденных от террористов территориях.

США отказались помогать «Рукбану» 26 марта координационное совещание по ликвидации лагеря «Эр-Рукбан» провели представители офисов управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике, управления по координации гуманитарных вопросов генерального секретаря ООН, посольства России в Сирийской Арабской Республике, министерства муниципального управления, комитета национального примирения Сирии, президент Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также шейхи племен, находящихся в лагере «Эр-Рукбан». Однако американская сторона, на которой лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Ат-Танф, проигнорировала данную инициативу и отказалась участвовать в работе координационного совещания». Как сообщили участники встречи, командованием российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике получен ответ командующего многонациональным объединенным соединением генерал-лейтенанта Пола Лакамера, в котором он, с одной стороны, выражает приверженность основополагающим принципам ООН при разрешении проблемы лагеря «Эр-Рукбан», с другой заявляет об отказе участвовать в мероприятии, где как раз совместно с представителями ООН и предполагалось на месте выработать дорожную карту по расформированию лагеря. Кроме того, в ультимативной форме было заявлено, что коалиция не допустит в 55-километровую зону вокруг Ат-Танфа ни одного из участников координационного совещания –, а именно, представителей дипломатического корпуса России, Вооруженных сил Российской Федерации, правительства Сирии и международных организаций. Таким образом, командование американских войск в зоне Ат-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания. По итогам координационного совещания все участники сошлись в необходимости как можно скорее ликвидировать лагерь «Эр-Рукбан» и эвакуировать его население на подконтрольные сирийскому правительству территории. Что же касается участия США, то участники совещания призвали американское командование принять участие в следующем координационном совете 2 апреля в пункте пропуска «Джлеб».

США готовят ИГИЛ к атаке Между тем, в недрах 55-километровой зоны Ат-Танфа США готовят новый акт агрессии против Сирийской Арабской Республики. Как сообщают источники ФАН, американские специалисты готовят сдавшихся в Заевфратье боевиков ИГИЛ для атак на жизненно важные объекты в Центральной Сирии, чтобы затем подчинить их себе. По данным источников, в зону Ат-Танф через территорию Ирака и Иордании перевезены под охраной американцев несколько тысяч боевиков «Исламского государства», ранее сдавшихся в районе населенного пункта Эль-Багуз на восточном берегу Евфрата. Там с ними активно работают представители группы, известной как «Маджмуат Абу Хусам». Это своеобразный «бедуинский спецназ», созданный воспитанниками американских ЧВК в Ираке и присоединившийся позднее к ИГИЛ. В обмен на возможность амнистии и благополучие близких от боевиков ИГИЛ требуют принять участие в операции, направленной на установление контроля над территорией так называемой Белой пустыни. Речь идет в первую очередь об атаке на инфраструктуру добычи и переработки нефти в провинции Хомс – в районах Джизаль, Аш-Шаир, Махрур и Твенан к северу от Пальмиры, а также о фосфатном месторождении «Хнейфис». Эти территории были полностью освобождены от боевиков ИГИЛ сирийскими правительственными силами при поддержке ВКС РФ в 2017 году, и остаются лакомым куском для террористов и их покровителей. Кроме того, американцев интересует ликвидация правительственных постов вдоль стратегической трассы Дейр-Эз-Зор – Дамаск. Все это проводится для того, чтобы обеспечить последующий захват территорий Центральной Сирии курдскими формированиями «Демократических сил Сирии» (SDF), созданными при поддержке Пентагона. И это объясняет, почему Соединенные Штаты так упорно отказываются разрешить эвакуацию беженцев и ликвидировать лагерь «Эр-Рукбан», находящийся рядом с Ат-Танфом: под этим прикрытием они готовят боевиков для нового акта агрессии против сирийского народа.