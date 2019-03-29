Путин отчитался о доходах за 2018 год

Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, все документы, которые необходимо предоставлять в налоговые органы, будут опубликованы вовремя.

«Все сдали [декларации]. Они будут опубликованы в сроки, установленные законом», — сказал Песков.

Напомним, в январе пресс-секретарь президента России сообщил, что Владимир Путин получает зарплату и пенсию в банке «Россия». Отметим также, что в ноябре 2018 года Песков рассказал, что у российского лидера нет дачи.

В 2017 году Владимир Путин, как следует из его декларации, заработал более 18,7 миллиона рублей. Тогда в собственности главы государства значились три отечественных автомобиля и прицеп «Скиф».

Добавим также, что банк «Россия» находится под санкциями США после воссоединения Крыма и РФ в 2014 году. Стать клиентом этой кредитной организации президент Путин решил именно после решения Вашингтона о введении ограничительных мер против банка «Россия».

Заработная плата главы государства, как и председателя правительства России, фиксируется президентским указом.