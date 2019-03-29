Bloomberg сообщило о новых санкциях США против РФ из-за инцидента в Солсбери

Москва, 29 марта. Власти Соединенных Штатов подготовили проект санкций в отношении России в связи с ситуацией в британском Солсбери, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что проект ограничительных мер прошел согласование в государственном департаменте и министерстве юстиции Соединенных Штатов.По данным издания, новый пакет ограничительных мер ожидает одобрения Белого дома.

На данный момент информация о том, как долго будет продолжаться рассмотрение этих мер Белым домом, отсутствует, отметило агентство. Издание сообщило, что новые санкции включают меры в отношении банковского сектора.

Напомним, в январе этого года Совет Европейского союза ввел первые ограничительные меры против России в рамках нового механизма санкций за распространение химического оружия. В санкционный список попали девять физических лиц и одна компания. Руководство Евросоюза утверждает, что они якобы ответственны за «хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента» в британском Солсбери.

Напомним, в начале марта прошлого года в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон голословно обвинил в случившемся Москву. Российская сторона все обвинения категорически отвергает, указывая на отсутствие фактов. Кроме того, Москва предлагала Соединенному королевству провести совместное расследование, однако Британия отказалась от предложения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не «спустит на тормозах» историю с отравлением Скрипалей.