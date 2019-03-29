В Госдуме предложили новые льготы для многодетных семей

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о господдержке многодетных семей. Текст инициативы, имеющейся в распоряжении Федерального агентства новостей, подготовили Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Василина Кулиева. В частности, документом предлагается решить проблему существующего в субъектах федерации варьирования понятия «многодетная семья» и мер поддержки соответствующей категории граждан.

Согласно законопроекту, к многодетной относится семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Причем этот статус можно сохранить и после совершеннолетия ребенка, если он учащийся дневного отделения среднего специального или высшего учебного заведения и не достиг 23 лет. При этом для признания семьи многодетной предлагается не учитывать детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в них, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях. Кроме того, к этому перечню относятся и дети, «находящиеся на полном государственном обеспечении».

Законопроектом определяются льготы, предоставляемые многодетным семьям или их членам. Многодетным семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, предлагается предоставить скидку в размере не ниже 50% установленной платы за пользование ЖКХ: отоплением, водой, канализацией, газом и электрической энергией.

Для несовершеннолетних детей из таких семей предусматривается бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей «в пределах норм и порядке, установленных правительством».

Всем многодетным семьям законопроектом предлагается также предоставлять разовый льготный кредит или беспроцентный заем на строительство или приобретение жилья. Для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривается предоставление жилых помещений «в первоочередном порядке, бесплатно в домах государственного и муниципального жилищных фондов».

В документе говорится о правах многодетных семей на садовые или огородные земельные участки «в первоочередном порядке» в размере не менее 0,15 гектара, а также разовое обеспечение земельными участками в целях создания крестьянских (фермерских) хозяйств, малых и других предприятий с предоставлением льгот по налогообложению в соответствии с российским законодательством.

Законопроектом уточняются вопросы финансирования соответствующих мер поддержки. За счет средств федерального бюджета предусматривается оплата расходов на получение кредита или займа на строительство или приобретение жилья, а также на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Этот источник финансирования также может быть использован для обеспечения лекарственными средствами детей из многодетных семей.

За счет средств бюджетов российских субъектов, в свою очередь, предлагается оплачивать проезд детей в общественном транспорте.

Помимо этого, в законопроекте содержится норма о создании общественных объединений многодетных семей. Уточняется, что органы госвласти и местного самоуправления должны оказывать поддержку их деятельности.

Также документом предусматривается отнесение ухода за детьми и их воспитания в многодетных семьях к общественно полезной и социально ориентированной деятельности.

В начале апреля депутаты ЛДПР планируют внести законопроект в Госдуму. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.