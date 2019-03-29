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«Зенит» готов заплатить 2 млн евро за полузащитника «Оренбурга»

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«Зенит» готов заплатить 2 млн евро за полузащитника «Оренбурга»

Москва, 29 марта. «Зенит» готов заплатить за полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина 2 миллиона евро. По информации Федерального агентства новостей, эта сумма устраивает оба клуба, однако стороны пока не приступили к предметным переговорам после диалога зимой. 

Сам футболист планирует определиться со своим будущим по окончании сезона. Известно, что конкуренцию петербургскому клубу в споре за трансфер Сутормина могут составить московский «Спартак» и «Краснодар». Оба клуба внимательно следят за 25-летним игроком центра поля. 

Сутормин — воспитанник «Зенита», в 2013 году он находился в системе «Спартака». В «Оренбург» полузащитник перешел из астраханского «Волгаря» в январе 2018 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей, 5 голов и 2 голевых передачи.

В зимнее трансферное окно «Зенит» уже предпринимал попытку подписать игрока, однако сам футболист изъявил желание доиграть сезон в «Оренбурге».

Автор: Федор Веснин
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