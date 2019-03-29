Эксперт объяснил необходимость разведывательных полетов над военными базами США

Разведывательный самолет Ту-154М ЛК-1 ВКС РФ совершил наблюдательный облет ряда военных баз и других стратегических объектов на западе США. Полет выполнялся в рамках международного договора по открытому небу (ДОН). Оборудованный камерами и приборами радиолокационного наблюдения самолет произвел взлет с авиабазы «Грейт Фоллс» в штате Монтана и в течение восьми часов курсировал над закрытыми районами штатов Калифорния и Невада.

Воздушный коридор проходил над авиабазой «Эдвардс», 42-м заводом ВВС США, на котором собирают и модернизируют стратегическую авиацию ВВС США, авиабазой «Ванденберг» — там располагаются пусковые установки системы ПРО и рядом других военных объектов.

Российский политолог, профессор академии Военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время договор по открытому небу представляет собой в большей степени «ритуал захоронения доверия на фоне тотального упадка отношений РФ и США». Однако все еще сохраняющееся соглашение позволяет России проводить необходимую разведку тех объектов США, которые Пентагон пытается скрыть от посторонних глаз.

«США проводят очень много действий, связанных с созданием новых образцов вооружения и военной техники, проводят модернизацию существующей техники и конкретно сейчас занимаются разработкой ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Я никогда не верил в волшебство, и особенно в то, что например США вчера вышли из Договора РСМД, а сегодня у них уже появляются ракеты наземного базирования. Да, они появятся и в России, но для этого требуется как минимум полгода, а то и больше», — поясняет эксперт.

Так что смысл таких облетов, по мнению собеседника ФАН, заключается в желании российского военного командования исследовать американские инфраструктурные и стратегические объекты, узнать мобилизационные возможности армии США.

«Нам интересно, насколько быстро они могут перемещаться, как быстро американцы могут что-то спрятать. По большому счету это изучение скорости реакции на какие-то внешние раздражители. Нам это нужно исключительно для того, чтобы понимать мобилизационный потенциал врага. А так как это соглашение двухстороннее, американцы также могут все это изучать у нас, и это сдерживает всех от проведения противоправный действий. США должны понимать: если Россия достаточно быстро может перебрасывать войска, может камуфлировать, может что-то менять, то это означает, что в условиях реальной войны мы начнем действовать еще быстрее», — продолжил Сергей Судаков.

Примечательно, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает договор по открытому небу несостоятельным и излишне дорогим, так как приходится собирать и содержать специальную воздушную технику, которая производит полеты. По его мнению, было бы целесообразней создать на орбите Земли группировку разведывательных спутников с качественной оптикой.

«Тем не менее, пока это соглашение живет — сохраняется некое подобие мира. Ведь в зависимости от того, что мы увидим, как будут обработаны полученные данные и как результаты этих облетов будут экспертами осмыслены, зависит принятие стратегических решений. И особенно актуально это для принятия решения по точке «Ч» — то есть во время нанесения ядерных ударов во время глобальной ядерной войны. Такие облеты помогают определить, насколько быстро и мобильно вторая сторона может отреагировать», — заключил эксперт.

Напомним, в августе прошлого года Дональд Трамп принял военный бюджет страны на 2019 год. В нем был пункт, касающийся заморозки выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению.