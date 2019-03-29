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Эксперт объяснил необходимость разведывательных полетов над военными базами США

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Эксперт объяснил необходимость разведывательных полетов над военными базами США

Разведывательный самолет Ту-154М ЛК-1 ВКС РФ совершил наблюдательный облет ряда военных баз и других стратегических объектов на западе США. Полет выполнялся в рамках международного договора по открытому небу (ДОН). Оборудованный камерами и приборами радиолокационного наблюдения самолет произвел взлет с авиабазы «Грейт Фоллс» в штате Монтана и в течение восьми часов курсировал над закрытыми районами штатов Калифорния и Невада.

Воздушный коридор проходил над авиабазой «Эдвардс», 42-м заводом ВВС США, на котором собирают и модернизируют стратегическую авиацию ВВС США, авиабазой «Ванденберг» — там располагаются пусковые установки системы ПРО и рядом других военных объектов.

Российский политолог, профессор академии Военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время договор по открытому небу представляет собой в большей степени «ритуал захоронения доверия на фоне тотального упадка отношений РФ и США». Однако все еще сохраняющееся соглашение позволяет России проводить необходимую разведку тех объектов США, которые Пентагон пытается скрыть от посторонних глаз.

Эксперт объяснил необходимость разведывательных полетов над военными базами США

«США проводят очень много действий, связанных с созданием новых образцов вооружения и военной техники, проводят модернизацию существующей техники и конкретно сейчас занимаются разработкой ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Я никогда не верил в волшебство, и особенно в то, что например США вчера вышли из Договора РСМД, а сегодня у них уже появляются ракеты наземного базирования. Да, они появятся и в России, но для этого требуется как минимум полгода, а то и больше», — поясняет эксперт.

Так что смысл таких облетов, по мнению собеседника ФАН, заключается в желании российского военного командования исследовать американские инфраструктурные и стратегические объекты, узнать мобилизационные возможности армии США.

«Нам интересно, насколько быстро они могут перемещаться, как быстро американцы могут что-то спрятать. По большому счету это изучение скорости реакции на какие-то внешние раздражители. Нам это нужно исключительно для того, чтобы понимать мобилизационный потенциал врага. А так как это соглашение двухстороннее, американцы также могут все это изучать у нас, и это сдерживает всех от проведения противоправный действий. США должны понимать: если Россия достаточно быстро может перебрасывать войска, может камуфлировать, может что-то менять, то это означает, что в условиях реальной войны мы начнем действовать еще быстрее», — продолжил Сергей Судаков.

Примечательно, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает договор по открытому небу несостоятельным и излишне дорогим, так как приходится собирать и содержать специальную воздушную технику, которая производит полеты. По его мнению, было бы целесообразней создать на орбите Земли группировку разведывательных спутников с качественной оптикой.

Эксперт объяснил необходимость разведывательных полетов над военными базами США

«Тем не менее, пока это соглашение живет — сохраняется некое подобие мира. Ведь в зависимости от того, что мы увидим, как будут обработаны полученные данные и как результаты этих облетов будут экспертами осмыслены, зависит принятие стратегических решений. И особенно актуально это для принятия решения по точке «Ч» — то есть во время нанесения ядерных ударов во время глобальной ядерной войны. Такие облеты помогают определить, насколько быстро и мобильно вторая сторона может отреагировать», — заключил эксперт.

Напомним, в августе прошлого года Дональд Трамп принял военный бюджет страны на 2019 год. В нем был пункт, касающийся заморозки выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению.

Автор: Сергей Чемеков
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