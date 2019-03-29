НАТО поддерживает планы Чехии по увеличению военных расходов

Прага, 29 марта. НАТО поддерживает планы Чехии по увеличению расходов на оборону. Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе официального визита в Чехию.

По его словам, НАТО поддерживает намерение Чехии повысить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году.

«Чехия реализует ясный и четкий план, согласно которому ее расходы на оборону составят два процента от ВВП в 2024 году, — отметил Скапаротти.

В ходе визита в Чехию командующий силами альянса в Европе принял участие в заседании начальников генеральных штабов «восточного крыла» НАТО, на котором обсуждался вопрос укрепления безопасности Восточной Европы с учетом «возрастающих угроз» со стороны России. Кроме того, Скапаротти провел встречу с главой Минобороны Чехии Лубомиром Метнаром и премьер-министром республики Андреем Бабишем.

Ранее Польша предложила США развернуть на своей территории американскую бронетанковую дивизию. При этом польские власти пообещали взять на себя расходы, которые составят порядка двух миллиардов долларов. Инициатива Польши является односторонней и не предполагает участия НАТО.

Москва неоднократно указывала, что расширение НАТО в сторону российских границ ведет к переформатированию европейской архитектуры безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, укрепление военного потенциала НАТО у границ РФ представляет угрозу безопасности в Европе. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что действия НАТО у границ РФ направлены на подрыв «военного паритета», который формировался десятилетиями.