Минобороны РФ показало действие ослепляющего оружия
Москва, 29 марта. Минобороны РФ опубликовало эффектное видео, на кадрах которого запечатлены учения штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
По легенде маневров, саперы должны были обеспечить проход танков и мотострелковых подразделений через укрепленный район боевиков. Дорогу через минное поле расчистила установка разминирования УР-77, способная выпустить два взрывчатых шнура на реактивной тяге, которые, падая на участок, взрываются и расчищают пригодную для прохода машин колею.
При этом новейшая машина разграждения ИМР-3М на базе Т-90 за считанные минуты превратила изрытую взрывами землю в дорогу, по которой смогли пройти БТР и броневик «Тайфун».
На следующем этапе штурмовые саперы захватывали здания с засевшими внутри боевиками. При этом военнослужащие использовали ослепляющее оружие. Боец, который шел во главе группы, прикрывал ее бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями.
Как объяснили военные, промежутки между этими вспышками тщательно рассчитаны. Подобную систему применяют также в ВМФ России.
«Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — рассказали военнослужащие.
Минобороны РФ показало действие ослепляющего оружия на опубликованном на официальном портале YouTube видео.
Ранее стало известно, что корабли Черноморского флота, Каспийской флотилии, а также ракетные соединения Южного военного округа отработали во время учений нормативы по применению ракетного вооружения. Во время маневров были задействованы пять тысяч военнослужащих, они выполнили 500 огневых задач, в том числе 300 с боевой стрельбой.
Военнослужащие использовали системы реактивного залпового огня «Ураган», «Град», «Смерч», «Торнадо», комплексы «Искандер-М», а также ракетные корабли, которые были оснащены крылатыми ракетами «Калибр».