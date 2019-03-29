Москва, 29 марта. Минобороны РФ опубликовало эффектное видео, на кадрах которого запечатлены учения штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

По легенде маневров, саперы должны были обеспечить проход танков и мотострелковых подразделений через укрепленный район боевиков. Дорогу через минное поле расчистила установка разминирования УР-77, способная выпустить два взрывчатых шнура на реактивной тяге, которые, падая на участок, взрываются и расчищают пригодную для прохода машин колею.

При этом новейшая машина разграждения ИМР-3М на базе Т-90 за считанные минуты превратила изрытую взрывами землю в дорогу, по которой смогли пройти БТР и броневик «Тайфун».

На следующем этапе штурмовые саперы захватывали здания с засевшими внутри боевиками. При этом военнослужащие использовали ослепляющее оружие. Боец, который шел во главе группы, прикрывал ее бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями.

Как объяснили военные, промежутки между этими вспышками тщательно рассчитаны. Подобную систему применяют также в ВМФ России.

«Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — рассказали военнослужащие.

Минобороны РФ показало действие ослепляющего оружия на опубликованном на официальном портале YouTube видео.

Ранее стало известно, что корабли Черноморского флота, Каспийской флотилии, а также ракетные соединения Южного военного округа отработали во время учений нормативы по применению ракетного вооружения. Во время маневров были задействованы пять тысяч военнослужащих, они выполнили 500 огневых задач, в том числе 300 с боевой стрельбой.

Военнослужащие использовали системы реактивного залпового огня «Ураган», «Град», «Смерч», «Торнадо», комплексы «Искандер-М», а также ракетные корабли, которые были оснащены крылатыми ракетами «Калибр».