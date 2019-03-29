СМИ рассказали, как родители Началовой пережили потерю дочери

Москва, 29 марта. Родители Юлии Началовой очень тяжело пережили смерть дочери, что было заметно во время похорон.

Как сообщает портал «Дни.ру», мама певицы 63-летняя Таисия Началова не отходила от гроба и смотрела в одну точку. Отец Юлии 61-летний Виктор Началов, который впервые вывел дочь на сцену, когда ей исполнилось два года, был подавлен и задумчив.

Отметим, что родители Началовой являются профессиональными музыкантами. Виктор Началов возглавлял ансамбль «Карусель» при Воронежской филармонии и писал песни для звезд эстрады, а мать была солисткой в «Карусели». По словам Виктора, его огорчало то, что рядом с его дочерью не было мужчины, на которого она могла положиться.

Ранее в Сети появилось видео прощания с Юлией Началовой. Похороны певицы прошли 21 марта. Отправить звезду в последний путь пришли многие ее коллеги, а также поклонники, некоторые специально приехали в столицу из регионов.

Исполнительница скончалась 16 марта на 39-м году жизни из-за сепсиса. Информацию подтвердила пиар-директор Началовой Анна Исаева, которая огласила результаты вскрытия.

Врач-эндокринолог Арсен Хабилов ранее заявлял, что у певицы были серьезные перегрузки, но она не реагировала на сигналы своего организма. Уже когда артистку перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, стало понятно, что спасти ее сможет только чудо.

Смерть Началовой всколыхнуло российское общество. Некоторые поклонники певицы даже предположили, что она пала жертвой «проклятия» передачи «Последний герой», поскольку стала пятым погибшим участником данного шоу.