Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 29 марта.

Юлия Началова, несмотря на прекрасные вокальные данные, была одной из самых низкооплачиваемых певиц и числилась как индивидуальный предприниматель в области исполнительских искусств. Началова была одной из самых низкооплачиваемых певиц в России.

Два поезда столкнулись в Италии, есть жертвы. Два пассажирских поезда столкнулись в Италии, десятки пострадавших.

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин в эфире Первого канала осадил американского журналиста Майкла Бома, призвавшего Россию «привыкать» к кораблям НАТО в Черном море. Ведущий Первого канала ответил американцу, призвавшему РФ «терпеть НАТО в Черном море».

Проблемой самолета Boeing-737 MAX являются вынесенные вперед двигатели, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Пушков назвал систему, погубившую два Boeing-737.

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года провокацией президента страны Петра Порошенко. Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко.

В Сети появилось видео прохода кораблей Североатлантического альянса в Черное море. Эксперт объяснил, почему в Черное море вошли только «прогулочные катера» НАТО.

Норвежские СМИ сообщают, что из-за нехватки ресурсов в случае чрезвычайных ситуаций Норвегии придется полагаться на помощь российских спасателей. СМИ сообщили, что Норвегия будет вынуждена обращаться к российским спасателям в случае ЧП.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что США никогда не отменят антироссийские санкции. Медведев объяснил, почему США никогда не отменят санкции против России.

Судья лишился неприкосновенности после видеозаписи с обнаженной женщиной на АЗС. На Ставрополье судья лишился статуса из-за видео с обнаженной женщиной на АЗС.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, почему Россию могут втянуть в несколько войн. Сатановский считает, что Россию могут втянуть в несколько войн.