В «Нафтогазе» рассказали о плане Б на случай приостановки транзита газа из РФ

Киев, 29 марта. Компания «Нафтогаз» рассматривает возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину. Кроме того, готовятся меры, призванные обеспечить энергетическую безопасность страны.

Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, пишет RT, ссылаясь на украинские СМИ.

«Мы работаем над увеличением возможностей импорта из Европейского союза и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ», — сказал Коболев.

По его словам, обеспечить энергетическую безопасность Украины поможет и создание дополнительных газовых хранилищ.

«Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — уточнил Коболев, отвечая на вопрос о плане Б на случай прекращения газового транзита.

Напомним, по мнению экспертов, Украина рискует столкнуться с серьезными трудностями в случае, если Россия перестанет осуществлять поставки газа в Европу через территорию соседней страны. Это, в частности, может произойти тогда, когда будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Несмотря на регулярные заявления Киева о важности энергетической независимости от РФ, Украина выступает против строительства газопровода, который свяжет Германию и Россию. Несколько дней назад в компании «Нафтогаз» заявили, что Дания якобы отказалась от прокладки трубопровода по своей территории.

Представитель компании Nord Stream 2 AG в интервью Федеральному агентству новостей опроверг эти заявления.