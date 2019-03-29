Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы

Москва, 29 марта. Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.

Отец певицы Виктор Началов в эфире одного из телеканалов заявил, что одним из тех, кто виновен в смерти дочери, является ее первый муж. Сообщалось, что музыкант заставлял возлюбленную сидеть на диетах, из-за чего она похудела до 42 килограммов и заболела анорексией.

На днях Ланской, комментируя слухи о возможной анорексии певицы, подчеркнул, что она никогда не страдала от этой болезни. По его словам, эта «легенда» была придумана «горе-пиар-менеджерами». Он отметил, что нет ни одного документа, который бы подтверждал диагноз Началовой.

«Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее таблетками и не заставлял худеть. Это ложь», — сказал Ланской.

Ланской обратился к представителям СМИ с просьбой «прекратить систематическую травлю» его и его семьи. Бывший супруг Началовой пообещал призвать к ответу всех, кто распространяет ложную информацию о нем.

Как стало известно, представлять интересы Ланского в суде будет Екатерина Гордон — на ее странице появилось сообщение, в котором указано, что первый муж Началовой будет ее клиентом.

«Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской — успешный композитор, продюсер, умнейший и достойный человек. Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой», — говорится в сообщении.

Напомним, сердце Юлии Началовой остановилось 16 марта. Певице было 38 лет.

Артистка попала в больницу в начале марта. Московские врачи сообщили, что Началова была в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Врачи боролись за жизнь певицы, сделали операцию, но сердце исполнительницы не выдержало нагрузок. Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила, что согласно результатам вскрытия Началова умерла из-за сепсиса.