Депутат Госдумы предложил запретить пропаганду «чайлдфри» в России

В европейской прессе активно обсуждается необычная тенденция — сознательный отказ от деторождения в пользу защиты окружающей среды. Все началось с манифеста немки Верены Бруншвайгер «Свободные от детей, а не бездетные», в котором создание семьи названо «реакционным проектом», а матери, рожающие детей, названы «источником опасности» и обвинены в «нанесении вреда миру».

О корнях такой пропаганды и ее опасности для России в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказали депутаты Государственной думы.

Лучшая защита — это нападение

«США запустили проект ликвидации европейской идентичности, европейских народов: французов, немцев, поляков, итальянцев и так далее. Отсюда и появление таких тенденций. Цель проекта — убрать конкурентов, потому что конкуренция возможна, когда есть идея. А идея базируется на национальной идентичности», — заявил по этому поводу депутат Евгений Федоров.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, задача американского проекта — превратить Старый Свет в вассальную территорию, которая не будет иметь, в том числе, собственных желаний и армии.

«Посмотрите, например, последние действия США: они решили, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю. А кто против? Немцы, французы. Значит, что нужно сделать? Полностью их подавить, чтобы они не выступали», — добавил депутат.

Парламентарий пояснил, что именно с этой целью США устроили несколько войн на Ближнем Востоке.

«Эти войны сформировали мощные миграционные потоки, которые, по мнению американцев, должны забить последний гвоздь в крышку европейской идентичности. Внутри этих потоков есть силовая часть — это бывшие боевики. Они и есть армия, которая должна похоронить европейские нации, в том числе Францию и Германию», — рассказал Федоров.

По словам члена фракции «Единая Россия», реализация таких планов направлена также на устранение внешних угроз, стоящих перед Штатами.

«Достаточно вспомнить о планах Гитлера уничтожить Соединенные Штаты Америки. Сейчас такие планы сняты с повестки дня на ближайшие десятки поколений жизней американцев», — пояснил парламентарий.

Кроме того, европейская линия для американцев — это «дополнительный плацдарм» для удара по России, предупредил собеседник ФАН.

«Российский конкурент для них — главный: у нас есть необходимые запасы ядерного оружия», — подчеркнул депутат.

После полного восстановления своего суверенитета во всех сферах жизни Россия выиграет конкурентную борьбу с Соединенными Штатами, окончательно сформировав понятие многополярного мира.

«Для нас это понятная на ближайшую тысячу лет система отношений со всей планетой», — резюмировал депутат Госдумы Евгений Федоров.

Запрет на «чайлдфри»

Его коллега Михаил Емельянов, в свою очередь, напомнил об опасности распространения в России человеконенавистнической идеологии, захлестнувшей Старый Свет.

«Весь этот европейский прогрессизм, который начался с прав человека и теперь заканчивается такими движениями, как «чайлдфри», — это элемент глобалистского проекта. Глобалисты считают, что население Земли растет непропорционально быстро, а быстрый рост населения мешает благосостоянию людей. Это античеловеческий проект. Он имеет те же прогрессистские корни, как тот же фашизм. Нельзя пропагандировать такой проект в России», — заявил Емельянов в беседе с ФАН.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия», в нашей стране необходимо принять меры по ограничению соответствующей пропаганды.

«Надо запретить пропагандировать проект «чайлдфри», распространение соответствующей информации и ввести блокировку сайтов с ней. Надо прекратить говорить об этом по радио и телевидению, писать об этом в газетах», — предложил депутат.

Парламентарий с сожалением отметил, что знает примеры того, как россияне становятся последователями движения «чайлдфри».

«У меня 25-летний сын. Несколько его знакомых молодых пар являются приверженцами этого проекта. Он разлагает сознание и ценности нашего молодого поколения. С ним надо очень жестко бороться», — подытожил депутат Госдумы Михаил Емельянов.

«Государство не допустит этой глупости»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с корреспондентом ФАН дала свою оценку манифесту Верены Бруншвейгер.

«Она что, ненормальная — делает такое?» — поразилась Плетнева пересказу идей немецкой активистки.

Появление людей с такими идеями в России возможно, но не опасно, отметила, однако, парламентарий.

«Да у нас все возможно! У нас таких ненормальных тоже полно. Но государство не допустит этой глупости: мы поддерживаем матерей и рождение детей», — заявила Плетнева.

Член фракции КПРФ добавила, что в случае поступления соответствующего законопроекта она готова поддержать меры правительства по защите традиционных ценностей в стране.

Схожую точку зрения выразил и депутат Сергей Вострецов.

«Грозит ли это нашей стране? Однозначно, не грозит. У нас, слава богу, остановилась волна европеизации: и по преступности, и по «раскрепощению личности», как они называют нетрадиционные меньшинства. Конечно, как явление, это у нас, к сожалению, тоже присутствует, но все-таки наше общество больше тянется к традиционным ценностям», — заявил парламентарий.

По словам члена фракции «Единая Россия», основой для защиты россиян от стороннего воздействия является их религиозность.

«У нас и православие крепко стоит на ногах: строятся храмы, церкви — и буддизм на подъеме, и ислам. У нас нет этих [человеконенавистнических] движений в таком объеме, потому что люди, в основном, верующие. У нас есть фундаментальные религии, каждая из которых относится к таким извращением негативно», — отметил парламентарий.

Нашей стране деградационные европейские тенденции не грозят, никаких дополнительных законов принимать для защиты от них не нужно, уверен собеседник ФАН.

«Просто нельзя это пропагандировать, продвигать в СМИ», — подытожил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Вопрос национальной безопасности

О недопустимости появления таких настроений в России рассказал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.

«В нашей стране такой подход неприемлем. Может быть, где-то в других странах [он допустим] — пусть они у себя в Европе занимаются этим, загнивают. Там уже идет экспансия мигрантов, и скоро Европа из белой превратится в «черную», «коричневую» и «желтую». Я думаю, что такие инициативы, как манифест Бруншвайгер, этот процесс капитализируют. Нам же идти по этому пути не надо», — заявил депутат.

По словам парламентария, у России есть свой путь.

«Что касается отказа от чего-то — это, конечно, личное дело каждого. Всех заставить мы не можем. Но, как я считаю, подобного рода политика губительна для нашей страны. Нам надо идти вперед, развиваться: пусть наши женщины рожают здоровых детей, потому что дети — наше будущее. От того, какими они будут, зависит будущее нашей страны. Это вопрос национальной безопасности», — резюмировал Сухарев.

По наблюдениям Федерального агентства новостей, российские законодатели, что называется, держат руку на пульсе и даже если сами не планируют вносить законодательных инициатив по защите семейных ценностей, то всегда готовы поддержать в этом правительство.