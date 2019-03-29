Сирия, 29 марта. Член курдской милиции «Асайиш» застрелил пожилого сирийца во время молитвы в мечети в Хасаке. ИГ1 продолжает оказывать сопротивление курдам на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Боевики ССА** задержали контрабандиста с оружием в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала контрабандиста на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: вновь столкнулось с курдами в районе Багуза-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора; активизировало подпольную деятельность в провинции Идлиб.

Курды: опубликовали данные о последствиях вылазок в кантоне Африн в Алеппо; понесли потери в результате детонации СВУ в городе Ракка.

ВС Турции: провели патрулирование территорий на юго-востоке Идлиба.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (op_shield) сообщает о том, что в населенном пункте Гандура, расположенном на юге от города Джараблус в северо-восточной части Алеппо, был задержан контрабандист, пытавшийся провезти оружие на подконтрольные «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территории. В числе изъятого вооружения находились противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Тем временем курдские радикалы обнародовали информацию о последствиях своих последних вылазок в Африне. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, курды взяли на себя ответственность за несколько нападений, произошедших на северо-западе региона в последние несколько дней. В том числе силы SDF заявили о причастности к ранению главы так называемой полиции протурецких отрядов и убийству одного из боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе городов Ашрафия и Азаз соответственно. Отмечается, что курды задействовали снайперов, а также использовали СВУ.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции вновь вспыхнули стычки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и боевиками «Исламского государства», которые до сих пор скрываются в подземных тоннелях в районе города Багуз-Фаукани, якобы полностью захваченного курдскими радикалами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), столкновения разворачиваются в окопах у горы Аль-Багуз. Никаких сведений о результатах вооруженного противостояния на данный момент не поступало. Как известно, силы коалиции стран Запада также все еще работают в этом районе.

Провинция Идлиб

Вооруженные силы Турции продолжают патрулировать районы на юго-востоке провинции в рамках российско-турецкого Сочинского соглашения о создании демилитаризованной зоны, заключенного в сентябре прошлого года. Twitter-канал (HalabTodayTV) передает, что патрульные совершили обход территорий между населенным пунктом Аль-Эйс, находящимся на юго-западе Алеппо, и городом Сармин в Идлибе. По данным Министерства обороны Турции, данные меры, скоординированные с силами РФ, призваны обеспечить стабильность в регионе для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирийской Арабской Республике (САР).

Тем временем интернет-портал Special monitoring mission to Syria заявляет о том, что в регионе активизировалась подпольная деятельность «спящих ячеек» «Исламского государства». Поступают данные о нападениях боевиков ИГ на исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», которые произошли дважды на этой неделе. Более подробная информация пока выясняется.

Провинция Ракка

Новостной портал Baladi-News сообщает о еще одном взрыве в административном центре провинции. Бомба была заложена в автомобиле, принадлежащем «Демократическим силам Сирии» (SDF). В результате случившегося был убит один из курдских радикалов, еще несколько бойцов SDF, также находившихся в транспортном средстве, получили ранения. Кроме того, стало известно о нападении неизвестных на контрольно-пропускной пункт SDF в окрестностях Ракки. Информации о личностях нападавших пока не поступало. В организации налета подозреваются террористы подпольных групп «Исламского государства», на которых также возлагают ответственность за взрыв, прогремевший в первой половине дня на юге города.

Провинция Хасака

Появилась информация о том, что один из радикалов курдской милиции «Асайиш» застрелил мирного жителя во время его молитвы в мечети. Согласно сведениям интернет-портала Al Sharq Times, причиной преступления стала «кровная месть». Нападавший выстрелил в пожилого человека 66-ти лет пять раз. Пока неизвестно, какое наказание понесет член курдского формирования. Напомним, население провинции, большая часть которой находится под контролем SDF, неоднократно сталкивалось с притеснениями и превышением полномочий со стороны курдских радикалов. Тем не менее, несмотря на многократные протестные акции жителей, курды продолжают проводить антинародную политику.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)