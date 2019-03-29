Уганда попросила беженцев из Руанды, Бурунди и Южного Судана вернуться домой

Кампала, 29 марта. Власти Уганды официально попросили беженцев из Руанды, Бурунди и Южного Судана вернуться в свои дома.

Министр по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и беженцам Хилари Онек заявил, что три эти африканские государства в настоящее время стабильны, а, значит, граждане, бежавшие оттуда в Уганду, наконец могут вернуться на родину.

Онек также посетовал на то, что некоторые беженцы, вместо того, чтобы ответить взаимностью на гостеприимство, оказанное угандийским правительством, «превратились во врагов».

«В последнее время некоторые люди начали ссориться с нами, но мы присматривали за ними, предоставляли им возможности, образование и хорошее жилье», — отметил министр.

По данным правительства восточноафриканского государства, в Уганде в настоящее время проживают около 130 тысяч руандийцев и 14 тысяч бурундийцев, в то время как южно-суданские беженцы составляют около 1 миллиона человек.

Ранее власти Южного Судана сообщили, что за последние полгода в страну вернулись порядка 140 тысяч беженцев. Большая часть граждан прибыла из Уганды, Эфиопии, Судана и Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Замминистра по гуманитарным вопросам и управлению стихийными бедствиями Южного Судана Питер Куланг Гатвех заявил, что власти республики при поддержке представителей ООН и других международных организацией запустили программу реабилитации беженцев.