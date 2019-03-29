Медведев рассказал, как вел дискотеку в школе

Москва, 29 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте», рассказал, что в школе вел дискотеку.

«Я когда-то в школе дискотеку вел… В тот период я слушал, на самом деле, совершенно определенную музыку. Не секрет — это был рок. Но сейчас я стал такой уже более толерантный и более всеядный», — сказал Медведев.

По словам председателя правительства РФ, со временем музыкальные предпочтения изменились. Сейчас Медведев с удовольствием слушает, например, музыку Элвиса Пресли и Дина Мартина, а также классические произведения Бетховена и Моцарта.

«Если говорить о рок-музыке, то я все-таки сейчас в большей степени, как ни странно, стал слушать нашу российскую рок-музыку, известную всем. И «Сплин», и «Аквариум», и «Би-2», и «Чайф», практически все, что было, «Кино», конечно», — отметил премьер.

Напомним, ранее в любви к классической музыке признавался президент России Владимир Путин. На встрече с детьми в лагере «Сириус» в Сочи в 2017 году российский лидер рассказал, что с удовольствием включает произведения Баха, Рахманинова, Листа и Шуберта.